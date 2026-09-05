地鐵站外持花喊口號 香港3人涉煽動罪被捕
香港警方表示，8月31日有人在港鐵太子站外手持花束站立並叫喊口號，警方國安處9月3日在港島及九龍，以涉嫌違反「維護國安條例」的「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，拘捕3名本地人。據指出，所有被捕人仍被扣查，而拘捕行動仍繼續。
明報新聞網報導，3名被捕者年齡介於33至79歲之間，其中2名被捕人是陳冠旭及前九龍城區議員馮競文，2人均是「旺角鳩嗚團」成員。
「旺角鳩嗚團」源於2014年底雨傘運動旺角占領區被清場後，有香港市民以「購物」（粵語諧音「鳩嗚」）為名，在旺角及油麻地一帶進行流動式聚集與表態的抗爭群體。
警方表示，8月31日晚有人在港鐵太子站外手持花束站立，並叫喊具煽動性口號，相關人士涉嫌散播假消息，以謊言攻擊港府及抹黑警隊，意圖煽動他人引起對港府及執法部門的憎恨。
3名被捕人涉及2男1女，其中陳冠旭在2021年1月至2022年6月期間，曾因在社群媒體發布多則貼文，被指意圖煽動「港獨」及引起他人憎恨或藐視中央或特區政府，判監5個月。
馮競文則在2014「占領中環」中，因阻礙銅鑼灣清場被捕；今年6月曾於銅鑼灣舉起煽動性手勢，被警方帶走調查。
警方指8月31日晚有人在港鐵太子站外手持花束、叫喊具煽動性口號，涉違反《維護國安條例》中的煽動罪，並懷疑有人以假消息攻擊港府及抹黑警隊。 3名被捕者年齡介乎33至79歲，其中包括陳冠旭及前九龍城區議員馮競文，兩人都是「旺角鳩嗚團」成員，且過去都曾與相關抗爭行動有關。 陳冠旭曾在2021年至2022年間因社群媒體貼文，被裁定意圖煽動港獨並引起對政府憎恨，判監5個月；馮競文則曾在2014年占中清場時被捕，6月亦曾因舉煽動手勢被帶走。
精華 FAQ
警方指8月31日晚有人在港鐵太子站外手持花束、叫喊具煽動性口號，涉違反《維護國安條例》中的煽動罪，並懷疑有人以假消息攻擊港府及抹黑警隊。
3名被捕者年齡介乎33至79歲，其中包括陳冠旭及前九龍城區議員馮競文，兩人都是「旺角鳩嗚團」成員，且過去都曾與相關抗爭行動有關。
陳冠旭曾在2021年至2022年間因社群媒體貼文，被裁定意圖煽動港獨並引起對政府憎恨，判監5個月；馮競文則曾在2014年占中清場時被捕，6月亦曾因舉煽動手勢被帶走。
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