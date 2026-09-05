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喝結冰可樂險奪命 廣東女子喉嚨炸傷 還有人臉上縫38針

記者林宸誼／即時報導
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廣東一名李姓女子日前喝可樂，因瓶口結冰塞住，用力咬開，沒想到「砰」的一聲，可樂瓶...
廣東一名李姓女子日前喝可樂，因瓶口結冰塞住，用力咬開，沒想到「砰」的一聲，可樂瓶瞬間爆開，大大小小的碎冰直接衝向她的喉嚨，導致嚴重割傷出血。(光明日報)

廣東一名李姓女子日前喝可樂，因瓶口結冰塞住，用力咬開，沒想到「砰」的一聲，可樂瓶瞬間爆開，大大小小的碎冰直接衝向她的喉嚨，導致嚴重割傷出血。

經緊急就醫並進一步詢問，才發現原該瓶可樂被她的老公冰進冷凍庫。對此，專家示警別為了追求「透心涼」將含有大量二氧化碳的飲料冰冷凍。

光明日報報導，李女老公日前把可樂冰進冷凍庫，直到李女喝時，將瓶口碎冰咬開，冰塊竟直衝喉嚨，導致嘴吧、喉嚨多處割傷、破皮流血，胃部出現不適，只好緊急送醫治療。

「當時一度呼吸困難。」李女事後回憶，她的口腔和喉嚨被碎冰嚴重劃傷、破皮出血，還出現了胃痛症狀。隨後她緊急前往醫院就醫。

類似事件經常發生，不久前上海也有一名男子從冰箱拿出一罐冷凍可樂，開啟時瞬間發生爆炸，拉環直接割傷臉穿透腮部，縫了38針。

可樂等碳酸飲料含有大量二氧化碳，醫師指出當液體結冰時，體積會膨脹，瓶內的氣體壓力在低溫下會急劇升高；當瓶體已經承受龐大內部壓力，只要受到外力衝擊或開啟，高壓氣體就會立刻噴出，有如「冰炸彈」。

醫師呼籲，可樂、雪碧、啤酒等帶氣飲料，無論是鋁罐還是玻璃瓶「都不能放入冰箱冷凍儲存」，若想要喝冰鎮的碳酸飲料，應放入冰箱冷藏室，或用冰塊降溫，提醒應避免追求冰鎮而將飲料放入冷凍，更不要用牙齒咬結冰的瓶口，以免發生危險。

精華 FAQ

  • 因為可樂被放進冷凍庫後，瓶口結冰塞住，她用力咬開時瓶內高壓與碎冰瞬間噴出，直接衝向喉嚨，造成多處割傷、破皮與出血。

  • 她不僅口腔和喉嚨被碎冰劃傷、流血，還一度感到呼吸困難，之後又出現胃部不適與胃痛，因此緊急前往醫院治療。

  • 因為可樂、啤酒等碳酸飲料含大量二氧化碳，冷凍後液體膨脹、壓力升高，開啟時可能像冰炸彈般爆開，造成臉部或口腔嚴重受傷。

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