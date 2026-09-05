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福建莆田暴雨 水淹到屋內3公尺高 有村民只能靠牛奶果腹

記者林宸誼／即時報導
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受颱風沙德爾影響，福建省莆田市遭遇持續性特大暴雨，多地出現內澇、河水漫溢，部分村...
受颱風沙德爾影響，福建省莆田市遭遇持續性特大暴雨，多地出現內澇、河水漫溢，部分村莊房屋被淹、老房倒塌。圖為4日下午莆田市涵江區顯應村受災情況航拍。(北京日報)

受颱風沙德爾影響，福建省莆田市遭遇持續性特大暴雨，多地出現淹水、河水漫溢，部分村莊房屋被淹、老房倒塌。莆田當地市民發帖反映，目前無法聯繫上身處受災村莊的家人。有村民家中一樓積水已達約3公尺，老人和小孩被困屋內，只能靠牛奶果腹。

第一財經日報報導，家住莆田市華林工業園區山牌村的張女士表示，她目前在莆田市區工作，家中僅留守老人與孩子，自4日上午起已無法取得聯繫。

據張女士講述，洪水於3日湧入村內。4日早上她與家人最後一次通話時，家中一樓積水已達約3公尺，老人和小孩被困屋內，隨後家人手機因電量耗盡而失聯。

她收到由鄰居轉發的現場照片顯示，村內部分老舊房屋已遭洪水浸泡衝擊，發生坍塌。當天中午12時，她還能聯繫上鄰居，但此後對方也因手機斷電而失去聯繫。

張女士表示，連日暴雨致使洪水快速湧入民居，被困人員物資匱乏。家裡一樓廚房已經完全被洪水淹沒，無法生火做飯，留守的老人和孩子只能依靠牛奶勉強維持。

從小紅書等社交平台也可以看到，不少莆田當地市民發帖反映，目前無法聯繫上身處受災村莊的家人。

央視新聞報導，中國氣象局表示，從8月下旬以來，受到颱風簡拉維和沙德爾環流的接連影響，福建、浙江等部分地區的降雨既有耐力、又有爆發力，累計降水量超過500毫米。

在國家級氣象站中福建莆田、仙遊、秀嶼累計降雨量超過1,000毫米，最大雨量是莆田，達到1275.4毫米。莆田常年8月、9月平均降水量的總和不到400毫米，今年相當於是在半個月的時間裡，就下了常年8、9月總雨量的三倍還多。

中國氣象局指出，5日開始，沙德爾殘餘環流的影響逐漸收尾，江南、華南等地強降水趨於結束，福建中南部、江西南部、廣東中北部有中雨，局地大雨，不過台灣還會有大雨、西北部局地暴雨。6日台灣大部的強降雨還會繼續，而華南雨水進一步減弱消退，廣東南部沿海一帶有中到大雨。

需要注意的是山洪、地質災害的出現往往具有滯後性，未來福建東部要格外警惕次生災害。

精華 FAQ

  • 這次災情主要受颱風沙德爾及其殘餘環流影響，連日為福建帶來持續性特大暴雨，導致莆田多地出現積水、河水漫溢與村莊受損情況。

  • 張女士家中一樓積水約3公尺，老人和小孩被困屋內，廚房也完全被淹，無法生火做飯，只能靠牛奶勉強維持，且一度因手機沒電而失聯。

  • 中國氣象局指出，5日後強降雨將逐步減弱，但福建東部仍需警惕山洪與地質災害，因為這類次生災害往往具有滯後性，仍可能在雨勢減弱後發生。

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