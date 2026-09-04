我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

中國BL小說家Priest入圍「紐曼華語文學獎」首獲提名網文作家

中國新聞組╱北京5日店
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎(左)與王一博演出「有翡」。（取材自微博）
趙麗穎(左)與王一博演出「有翡」。（取材自微博）

美國奧克拉荷馬大學主辦的第十屆「紐曼華語文學獎」，近日公布2027年度決選名單，中國知名耽美（BL）網路小說家Priest，經劍橋大學副教授殷海潔提名成功入圍；這是該獎項自2008年創立以來，首位獲得提名的網路文學作者。Priest將與台灣作家吳明益，以及中國作家蘇童、張悅然與方方等四位文壇名家共同角逐桂冠。

綜合媒體報導，本屆入圍陣容實力堅強，其他四位均為當代嚴肅文學的代表人物。台灣自然書寫作家吳明益代表作包含《複眼人》、《單車失竊記》；方方曾創作《風景》與《武漢日記》，文字直面歷史與社會；蘇童名作《妻妾成群》，被改編為享譽國際的電影《大紅燈籠高高掛》；張悅然則是「80後」代表，著有《繭》等書。

每兩年頒發一次的紐曼華語文學獎，僅看重文本的文學價值，歷屆得主包括莫言、韓少功、王安憶、楊牧、朱天文及西西等文學巨擘。

Priest於2007年起在「晉江文學城」連載，近20年間發表30多部作品，橫跨科幻、刑偵、奇幻與武俠等領域。其作品多部被改編為影視爆款，如《鎮魂》、《山河令》（改編自《天涯客》）及由趙麗穎與王一博主演的《有翡》（改編自《有匪》）。此外，其科幻作品《殘次品》曾榮獲第30屆中國科幻銀河獎最佳原創圖書獎，使她成為網文界首位斬獲該幻想小說最高榮譽的女作家。

Priest作風低調神祕，極少公開個人資訊。有傳其本名劉垚，1988年生，畢業於上海交通大學，並曾於微博發布香港大學金融學碩士學位。文學界曾評其作品格局大氣、感受精微，在大眾類型中展現超越性。

然而本次入圍也引發爭議，部分觀點質疑網絡文學的語言精緻度與思想深度，能否與傳統純文學相提並論，認為評選標準應更為透明。

追隨其作品多年的讀者小溫表示：「每年都會把《殺破狼》、《默讀》、《鎮魂》拿出來翻看，文章內核非常宏大，每次看都能汲取新思想。」許多網友也紛紛留言支持：「被大眾喜歡的就叫文學，入圍就是對優秀作品的肯定」。

「山河令」。（取材自微博）
「山河令」。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為她是紐曼華語文學獎自2008年創立以來，首位獲得提名的網路文學作者，打破了以往多由傳統純文學作家角逐的局面，也引發文學界對評選標準的討論。

  • 她將與台灣作家吳明益，以及中國作家蘇童、方方、張悅然一同競逐桂冠。這些入圍者多被視為當代華語嚴肅文學的重要代表，競爭相當激烈。

  • Priest自2007年起在晉江文學城連載，近20年間發表30多部作品，題材涵蓋科幻、刑偵、奇幻與武俠，並有《鎮魂》、《山河令》、《有翡》等作品改編成影視爆款。

上一則

護照遭美國郵政弄丟 中女籃選手無緣世界盃

下一則

66歲港星夏文汐公開本名 曾為張國榮逝世患憂鬱症

延伸閱讀

世界華語文學獎引訴訟 索賠3000萬

世界華語文學獎引訴訟 索賠3000萬
金鷹獎未獲提名 劉亦菲、楊冪「掉提」上熱搜

金鷹獎未獲提名 劉亦菲、楊冪「掉提」上熱搜
「百花獎0票」後翻身… 王寶強與胡歌搶金鷹獎視帝

「百花獎0票」後翻身… 王寶強與胡歌搶金鷹獎視帝
匈牙利作家納達斯83歲辭世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選

匈牙利作家納達斯83歲辭世 曾是諾貝爾文學獎熱門人選

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」
川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易

川普施壓Fed出新招 揚言不降息 就與貿易逆差國停止貿易