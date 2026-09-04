中國BL小說家Priest入圍「紐曼華語文學獎」首獲提名網文作家

趙麗穎(左)與王一博演出「有翡」。（取材自微博）

美國奧克拉荷馬大學主辦的第十屆「紐曼華語文學獎」，近日公布2027年度決選名單，中國知名耽美（BL）網路小說家Priest，經劍橋大學副教授殷海潔提名成功入圍；這是該獎項自2008年創立以來，首位獲得提名的網路文學作者。Priest將與台灣作家吳明益，以及中國作家蘇童、張悅然與方方等四位文壇名家共同角逐桂冠。

綜合媒體報導，本屆入圍陣容實力堅強，其他四位均為當代嚴肅文學的代表人物。台灣自然書寫作家吳明益代表作包含《複眼人》、《單車失竊記》；方方曾創作《風景》與《武漢日記》，文字直面歷史與社會；蘇童名作《妻妾成群》，被改編為享譽國際的電影《大紅燈籠高高掛》；張悅然則是「80後」代表，著有《繭》等書。

每兩年頒發一次的紐曼華語文學獎，僅看重文本的文學價值，歷屆得主包括莫言、韓少功、王安憶、楊牧、朱天文及西西等文學巨擘。

Priest於2007年起在「晉江文學城」連載，近20年間發表30多部作品，橫跨科幻、刑偵、奇幻與武俠等領域。其作品多部被改編為影視爆款，如《鎮魂》、《山河令》（改編自《天涯客》）及由趙麗穎與王一博主演的《有翡》（改編自《有匪》）。此外，其科幻作品《殘次品》曾榮獲第30屆中國科幻銀河獎最佳原創圖書獎，使她成為網文界首位斬獲該幻想小說最高榮譽的女作家。

Priest作風低調神祕，極少公開個人資訊。有傳其本名劉垚，1988年生，畢業於上海交通大學，並曾於微博發布香港大學金融學碩士學位。文學界曾評其作品格局大氣、感受精微，在大眾類型中展現超越性。

然而本次入圍也引發爭議，部分觀點質疑網絡文學的語言精緻度與思想深度，能否與傳統純文學相提並論，認為評選標準應更為透明。

追隨其作品多年的讀者小溫表示：「每年都會把《殺破狼》、《默讀》、《鎮魂》拿出來翻看，文章內核非常宏大，每次看都能汲取新思想。」許多網友也紛紛留言支持：「被大眾喜歡的就叫文學，入圍就是對優秀作品的肯定」。

「山河令」。（取材自微博）