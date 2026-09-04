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護照遭美國郵政弄丟 中女籃選手無緣世界盃

中國新聞組／北京5日電
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圖為李月汝(左)參加2025賽季美國女子職業籃球聯賽(WNBA)。(新華社)
圖為李月汝(左)參加2025賽季美國女子職業籃球聯賽(WNBA)。(新華社)

中國女籃2日公布世界盃12人名單，效力於WNBA達拉斯飛翼隊的主力中鋒李月汝不在其中，原因是「護照在美國郵寄過程中意外遺失」。追查發現，不是中國籃協把因公護照寄丟，而是李月汝申請換發護照卻一直沒收到，以致她無法赴柏林參加世界盃女籃賽。中媒分析認為，弄丟李月汝護照，美國郵政體系難辭其咎。

2026年國際籃總女籃世界盃4日在德國柏林開打，上屆亞軍中國隊在分組賽首戰以61：94不敵衛冕冠軍美國隊，許多球迷認為李月汝沒能參賽是輸球原因之一。觀察者網評論指出，李月汝不在名單中的消息傳開後，第一波解讀的方向，幾乎都以為是籃協把辦好的因公護照從國內寄往美國途中丟了，但後來發現李月汝丟的是因私護照，而且新舊兩本一起丟。

李月汝的說法是私人護照空白頁不足，德國簽證和回美簽證都辦不了，於是申請換發新照，同時需要把舊照寄回；制證完成後兩本一起寄回，此後一直沒收到。

而物流最後一次掃描停在8月23日，地點是一個中轉倉。李月汝說她在美國跑過幾個不同的郵局，打過客服電話，得到的答覆是沒人能確定包裹去了哪裡，只能等；報了失蹤件和調查申請，三條追蹤信息都還停在已受理。

評論認為，若丟的是因公護照，問題出在籃協的外事管理；丟的是因私護照，問題就落在一條幾十萬在美中國公民每年都要走一遍的常規流程上。

從時間軸看，8月23日包裹最後一次掃描；8月27日宮魯鳴接受央視採訪說球隊在等韓旭和李月汝歸隊；8月31日李月汝仍代表達拉斯飛翼出戰WNBA常規賽；9月1日飛翼官方還在發布球員出征世界盃的消息；9月2日籃協公告缺陣；9月4日世界盃開賽。從包裹失聯到問題公開，中間隔了十天。

中國駐美使領館的護照換發，可走線上申請加雙向郵寄。回郵環節的規則寫得很清楚，只接受USPS等帶查詢號的渠道，承運方式的選擇權，申請人其實非常有限。而2024年全美至少5800萬個包裹被盜，其中USPS占三成。更麻煩的是美國聯邦法律給予USPS廣泛的主權豁免，郵件丟失、延誤、錯投，基本無法起訴索賠。此次USPS就是用「主權豁免」為由把自己擋在了責任義務之外。李月汝的一屆世界盃，就這麼沒了。

承運方有義務將郵件送達，但USPS卻稱「主權豁免」，才是真正荒誕的地方：一個每年丟件數以千萬計的公共系統，在法律上對丟件結果不承擔任何責任。李月汝不是第一個受害者，也不會是最後一個。

精華 FAQ

  • 她的因私護照因換發後郵寄遺失，新舊兩本都沒收到，導致德國簽證與回美簽證無法辦理，因此無法趕赴柏林參賽。

  • 因為失聯包裹最後一次掃描停在美國中轉倉，且李月汝多次向郵局與客服追查都無結果，USPS又以主權豁免回應，外界因此認為其難辭其咎。

  • 李月汝是主力中鋒，缺陣削弱了中國隊內線戰力；球隊首戰又以61：94敗給美國隊，外界普遍認為她未能參賽是重要原因之一。

世界盃 護照 美國郵政

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