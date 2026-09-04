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路透：習近平擬率領大型商業代表團隨同訪美

中央社北京4日綜合外電報導
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中國國家主席習近平。（路透）
中國國家主席習近平。（路透）

路透社引述兩名消息人士透露，中國國家主席習近平準備率領一個大型商業代表團隨同訪問華府。鑑於美國對中國投資抱持懷疑態度，以及北京當局與民營企業關係緊張，此舉相當罕見。

路透社報導，習近平很少與企業高層一同出訪，自2020年北京對科技、教育和房地產業展開監管打壓以來，許多企業高層失寵。

這個為9月24日川習會籌備的商業代表團此前未曾被報導。路透社無法確定哪些高層將加入代表團。

一位熟悉相關討論的消息人士表示，此舉部分目的在表明中國支持與美國建立投資和商業聯繫的意願，同時在期中選舉前為白宮提供一些潛在的經濟成果。

習近平上一次率領大型商業代表團訪問美國是在2015年，成員包括阿里巴巴創辦人馬雲、騰訊創辦人馬化騰，以及中國銀行業和國有企業高層。

在那次訪問期間，波音公司（Boeing）收到價值380億美元的訂單。當時，習近平還會見包括蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）在內的美國科技業高層。

相比之下，美國總統川普曾率領大型美國企業高層代表團訪問中國，包括2017年和今年5月的訪問，以尋求更大機會進入中國市場。

消息人士稱，川普今年5月帶領18名美國企業高層前往中國，成員包括輝達執行長黃仁勳和馬斯克（Elon Musk）。

4名消息人士告訴路透社，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國副總理何立峰將於9月初會面，討論兩國元首峰會擬取得的成果。路透社無法確定會面的具體日期或地點。

精華 FAQ

  • 因為在美國對中國投資抱持懷疑、北京與民營企業關係緊張的背景下，習近平少有與企業高層同訪，這次若成行將凸顯特殊政治與經貿意涵。

  • 消息人士稱，目的之一是表明中國支持與美國建立投資和商業聯繫的意願；同時也希望在期中選舉前，為白宮提供一些可見的經濟成果。

  • 4名消息人士表示，美國財政部長貝森特、美國貿易代表葛里爾，將與中國副總理何立峰在9月初會面，討論兩國元首峰會預期取得的成果。

習近平 川習會 華府

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