中國食安風暴再起 內蒙古牛肉檢出瓜爾膠 可導致腸阻塞

內蒙古牛肉龍頭企業「科爾沁牛業股份有限公司」旗下標榜「原切」的牛肉產品遭檢出添加食用膠「瓜爾膠」。圖／取自微博

中國繼「甲酫大白菜」、廈門爆發滅蟲公司長期使用劇毒農藥「敵敵畏」為餐廳消毒滅蟲後，內蒙古牛肉龍頭企業「科爾沁牛業股份有限公司」旗下標榜「原切」的牛肉產品，遭檢出添加食用膠「瓜爾膠」，這種被用在合成肉、預製肉的食用膠可致腸阻塞，目前已被官方通報並立案調查。

內蒙科爾沁左翼後旗監管局2日晚發布消息指，四川省市場監督管理局日前發布食品安全抽檢通告，顯示科爾沁牛業生產的一批次「原切牛肉捲」檢出瓜爾膠成分。經初步核查，涉事批次產品屬訂單式生產，僅供應予單一合作企業。目前當局已對科爾沁牛業立案調查，後續處理結果將依法公布。

根據四川省市場監督管理局8月28日發布的通告，涉事產品為規格300克/盒、商標為「科爾沁和圖形」的科爾沁原切牛肉捲，生產日期為2026年1月10日，於成都市武侯區遠景食品經營部抽樣。檢測結果顯示，產品含有0.0311g／kg的瓜爾膠，初檢及覆檢均被判定為不合格。

「瓜爾膠」又稱瓜爾豆膠、關豆華膠，屬於天然半乳甘露聚糖，具增稠、保水、乳化及改善口感等功能，常用於預製肉、調理肉、合成肉及加工肉製品中，能有效提升出品率並降低成本。不過，過量攝入瓜爾膠可致腹脹、腹瀉或腸胃痙攣；若劑量極高或人體水分不足，更可能在腸胃劇烈膨脹，引致食道或腸道阻塞。

「原切牛肉」在中國又稱「素顏牛肉」，屬鮮凍肉類，特點為不添加水份、醃製劑或食用膠黏合，僅以物理切割方式保留原始肉質。據中國「GB2760-2024食品添加劑使用標準」，生鮮肉、冷卻肉及凍肉一律不得添加任何食品添加劑。

科爾沁牛業曾於2008年獲選為北京第29屆奧運會牛肉供應商；2010年亦成為第16屆廣州亞運會牛肉供應商，並獲亞組委頒發優秀供應商稱號。

事件引發不少中國網民熱議，不少人無奈表示，現在消費者實在不容易，隔三差五就要被逼學習新的化學名詞，「這次要學的是『瓜爾膠』了」。更有人對中國市售冷凍牛肉失去信心，坦言「冷凍牛肉捲我就沒見過真的，全都是拼接肉，一滾湯就全散開。」