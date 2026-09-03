我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

中國人權攝影記者杜斌遭判1年6個月 與評論時政有關

中央社台北3日電

中國人權攝影記者與自由作家杜斌去年10月中旬被北京警方以涉嫌尋釁滋事罪帶走。根據維權網報導，法院日前宣判，杜斌被判刑1年6個月；他在宣判前請求回家見病危的母親最後一面遭拒，其母隨後病逝。

維權網1日報導，杜斌2025年10月15日被北京警方帶走。隨即遭刑事拘留，後遭逮捕、起訴。2026年6月24日，北京順義區法院對其案開庭，未當庭宣判。杜斌約40條轉發或評論時政的推文被作為定罪證據。

8月28日，杜斌被判刑1年6個月，刑期至2027年4月14日。

杜斌原定去年10月16日前往日本，但在啟程前一天被北京警方帶走，關押於北京市順義看守所。

杜斌早年曾在「北京青年報」、「工人日報」等從事新聞工作。2004年始，開始為「紐約時報」北京分社拍攝新聞照片。2011年起，由於中國外交部拒絕其工作許可，他開始成為一名自由作家和獨立紀錄片製作人。

杜斌長期記錄中國社會底層與弱勢群體，專注人權前線報導，如上訪者抗爭、民權事件，同時也記錄、尋訪歷史真相。2013年製作揭露馬三家勞教所酷刑的紀錄片「小鬼頭上的女人」，並出版「陰道昏迷：馬三家女子勞教所的酷刑倖存者證詞」等書。2014年出版首本中國大陸作者的六四事件相關書籍「天安門屠殺」，引發關注。

2015年，杜斌獲得獨立中文筆會第10屆「林昭紀念獎」。這個獎頒給被剝奪人身自由，處於逆境創作而有突出表現的優秀中文作家。

2013年6月，杜斌在北京秘密被捕，羈押於豐台看守所，之後獲釋。2020年12月，再次因涉嫌尋釁滋事被北京警方拘留逾1個月後釋放。這次他則面臨一年半的刑期。

精華 FAQ

  • 法院認定他涉及尋釁滋事，並以約40條轉發或評論時政的推文作為定罪證據，最終判處1年6個月徒刑，刑期至2027年4月14日。

  • 他在宣判前曾請求回家見病危母親最後一面，但遭到拒絕；之後母親不幸病逝，凸顯案件對其家庭造成的影響。

  • 他早年任職於《北京青年報》《工人日報》，後替《紐約時報》北京分社拍攝，之後轉為自由作家，長期記錄上訪、勞教酷刑與六四等敏感議題。

日本

上一則

中國海警宣布：台灣島以東海域 依法開展常態化執法巡查

下一則

中國食安風暴再起 內蒙古牛肉檢出瓜爾膠 可導致腸阻塞

延伸閱讀

藝術家高兟遭中國定罪判刑3年 美國表達嚴重關切

藝術家高兟遭中國定罪判刑3年 美國表達嚴重關切
合法入境申請庇護 前北京錫安會成員在賓州遭ICE逮捕

合法入境申請庇護 前北京錫安會成員在賓州遭ICE逮捕
中國毒奶粉維權者郭利流亡加拿大 控遭北京跨境打壓

中國毒奶粉維權者郭利流亡加拿大 控遭北京跨境打壓
飛機迷還是間諜？中國留學生涉拍攝美加機場被捕

飛機迷還是間諜？中國留學生涉拍攝美加機場被捕

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？