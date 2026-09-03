中國海警宣布：台灣島以東海域 依法開展常態化執法巡查

中國海警宣布，9月3日，普陀山艦編隊位「中國台灣島以東海域」依法開展常態化執法巡查。圖／取自央視新聞資料照

央視新聞3日上午稱，中國海警局新聞發言人姜略表示，9月3日，中國海警普陀山艦編隊位「中國台灣島以東海域」依法開展常態化執法巡查。

姜略指，8月以來，普陀山艦編隊持續加強相關海域管控，「有力保障正常航行和作業秩序，切實維護包括台灣同胞在內的中國民眾合法正當權益和生命財產安全。」姜略還稱，「中國海警將持續加強在中國管轄海域執法巡查，堅決維護國家領土主權和海洋權益。」

上一次中共宣稱「在台灣島以東海域依法開展常態化執法巡查」是今年7月31日，由秀山艦編隊執行。

另外，央視新聞3日也報導，「為全面了解我國管轄海域基礎地質與海底構造特徵，服務自然資源管理和國土空間規劃『一張圖』建設」，大陸自然資源部「第二海洋研究所」已於8月10日至31日在「我國台灣島以東海域」開展了海洋地球物理綜合調查。

報導指，此次調查採用多學科同步調查手段，利用多波束、多道地震、海底地震、重磁等技術採集了包括海底地形、沉積地層、深部地質構造、地球物理場等海底環境基礎資料，「為我國進一步掌握該海域海底地質及地球物理特徵，開展台灣島以東海域海底沉積、構造以及深部地殼結構和動力演化過程等地質研究積累了資料，也為我國在該海域開展管轄海域綜合治理提供了科學依據。」

中國官方3日上午稱，自然資源部第二海洋研究所已於8月10至31日組織開展「我國台灣島以東管轄海域海洋地球物理綜合調查」。圖／取自央視新聞