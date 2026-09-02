一次解約107名應屆生惹議 中國「車燈龍頭」董事長致歉

中國車燈龍頭星宇股份日前一次與107名應屆大學畢業生解約，引發輿論爭議。公司董事長兼總經理周曉萍2日再次公開致歉。(圖／取自澎湃新聞微博)

中國車燈龍頭企業星宇股份日前一次與107名應屆大學畢業生解約，引發輿論爭議。星宇股份董事長兼總經理周曉萍今（2）日在網路業績說明會上再次致歉，稱公司已重新檢視並整改聘雇制度及流程，將保障勞工合法權益。

據中媒澎湃新聞，周曉萍表示，公司高度關注近期輿情，對揭露真實情況的媒體監督表示感謝，並稱公司「深刻反省並真誠道歉」。她還說，公司將嚴守合規營運底線，「構建和諧勞動關係，積極承擔更多社會責任」。

事件源於星宇股份與107名2026屆應屆大學畢業生解約。據網路曝光的公司人資與員工談話錄音，8月上旬，公司分批約談應屆畢業生，提出「二選一」方案：若主動以「個人原因」離職，可獲得半個月薪資補償；若拒絕離職，則可能被調往第一線產線，從事車燈裝配、插接及鎖螺絲等基礎工作，薪資也將改按產線作業員標準計算。

常州市人力資源和社會保障局8月25日通報，星宇股份今年共招募440名應屆大學畢業生，與其中107人解除勞動契約。官方認定公司協商過程「方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通」，造成不良影響，星宇股份已就此道歉，並將人資總監停職。

星宇股份8月27日表示，將向遭解約的應屆畢業生發放求職生活補貼，並協助聯繫其他企業提供職缺，如3個月內未找到工作，將給予6個月薪資作為補償。

此外，星宇股份也是福斯汽車的供應商。福斯中國9月1日表示，高度重視相關投訴，並第一時間啟動了專項調查，目前調查正在進行中。福斯強調，尊重勞工合法權益是集團經營活動的核心原則，同樣適用於供應鏈管理。

星宇股份創立於1993年，2011年在A股上市，客戶包括福斯、賓士、鴻蒙智行、奇瑞及吉利等車企。