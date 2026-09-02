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川普、習近平、普亭擬在APEC三方會晤？中外交部回應了

記者張鈺琪／即時報導
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中國外交部發言人郭嘉昆。路透
中國外交部發言人郭嘉昆。路透

俄方近日透露，中俄美三國領導人可能在今年中國主辦的亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行三方會晤。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（2）日下午回應，目前沒有可以提供的信息。

據陸媒澎湃新聞，郭嘉昆2日在記者會上，彭博記者問及，據報俄羅斯總統普亭在與中方領導人會談期間，討論了中俄美三方在今年中國主辦APEC峰會期間舉行三方會晤的可能性。外交部對此有何評論？

郭嘉昆回應，「關於你提到的問題，我目前沒有可以提供的信息。」他並表示，作為今年亞太經合組織東道主，中方願同各方一道，共同推動「APEC中國年」圓滿成功，為促進亞太和世界經濟增長作出新貢獻。

路透2日稍早報導，克里姆林宮總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）1日表示，普亭、川普與習近平可能在11月舉行的APEC領導人峰會期間舉行三方會晤。

烏沙科夫當天在俄羅斯國家電視台被問及三方會晤的可能性時表示，「這個問題確實討論過」。他並稱，預計3位領導人都將出席峰會，「如果情況如目前所說，3人就能舉行會面」。

烏沙科夫是在吉爾吉斯首都比什凱克作出上述表示，當時普亭與習近平都在當地出席上海合作組織相關活動。今年APEC領導人峰會將於11月18日至19日在深圳舉行。

不過，白宮目前尚未確認川普是否出席。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，目前對川普出席APEC「沒有任何消息可以宣布」。

同場記者會上，日本《朝日新聞》記者也問及，據伊朗媒體報導，在上海合作組織峰會期間，伊朗總統與中方領導人曾進行了幾分鐘的交談，外交部能否確認雙方是否有過接觸交流，以及討論了哪些議題？

對此，郭嘉昆僅回應，「關於習近平主席出席上海合作組織比什凱克峰會的情況，中方已經發布了消息。與會期間習近平主席同各國領導人進行了友好交流。」

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 克里姆林宮總統助理烏沙科夫表示，普亭、川普與習近平可能在今年11月於深圳舉行的APEC領導人峰會期間會面，且稱三方會晤的可能性確實曾被討論。

  • 發言人郭嘉昆表示，對於相關問題目前沒有可以提供的信息，並強調中方作為今年APEC東道主，將與各方共同推動「APEC中國年」圓滿成功。

  • 目前白宮尚未確認川普是否會出席。白宮發言人表示沒有任何消息可以宣布，因此外界對他是否到場、以及三方會晤能否成行，仍無法確定。

普亭 習近平 APEC

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