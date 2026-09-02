我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

台青入境被查 國台辦：因國際特赦組織「多次抹黑大陸」

特派記者陳宥菘／北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國台辦發言人張晗2日上午主持召開例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)
中國國台辦發言人張晗2日上午主持召開例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)

社群上近日流傳，一名台灣青年在上海通關時遭3名便衣盤查6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。中國國台辦發言人張晗今天稱，該機構「甘當國際反華勢力的馬前卒，曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸。邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，完全合理合法」。

有網友日前在社群平台Threads上發文稱，自己的兒子前往上海出差，通關時被攔下並帶到密室盤問，3名便衣重點圍繞當事人曾在人權團體「國際特赦組織」打工的經歷詢問，並被要求解鎖手機或檢查對話紀錄及留存的相關工作檔案。

中國國台辦2日上午召開例行記者會，本報系記者提問，國台辦對此事件有無相關掌握？此事是否屬實？若有NGO背景的台灣民眾入境中國，會需要擔心遭到盤查嗎？國台辦發言人張晗回應稱，「你提到的這個機構」甘當國際反華勢力的馬前卒，曾多次搬弄是非，造謠抹黑中國，遭到國際社會的堅決抵制，邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，「完全合理合法」。

她並重申，2025年台胞赴中國489餘萬人次，今年上半年台胞赴中國285萬人次，「只要遵規守法，台灣同胞都是乘興而來，盡興而歸」。張晗還表示，民進黨當局無視上述事實，卻為曾在「反華機構」工作的個別人員搖唇鼓舌，完全是混淆是非，顛倒黑白，目的是恐嚇台灣民眾，干擾阻撓兩岸交流交往，其卑劣行徑必遭譴責和反對。

對於此次事件，台灣陸委會日前回覆中央社表示，這名社群媒體貼文者雖然沒有向政府反映，但所述經歷確實與陸委會以往掌握的類似案例相符。中共敵視對人權、環保、公權力監督、勞工、性別多元等議題關注的NGO人員。以往已發生早年曾參與台灣政治活動，但後續轉往非政治領域發展，卻仍遭中共溯及清算並重判的相關案例，台人切勿輕忽。

國際特赦組織則說，目前組織無法辨識該社群貼文所提到的人士是哪名前員工；該組織過去沒有發生過這樣的事情，組織也都會對應徵者提醒並建議不要去中國或香港。

精華 FAQ

  • 社群貼文指一名台灣青年因曾在國際特赦組織打工，入境上海時被3名便衣盤查6小時，甚至要求解鎖手機與檢查工作檔案，外界關注是否涉及針對性審查。

  • 國台辦發言人張晗稱，國際特赦組織曾多次抹黑大陸，邊檢部門對曾為該機構工作的人員進行審查，屬於完全合理合法，並強調台胞只要遵規守法即可順利往來。

  • 陸委會表示，這類情況與過往掌握的案例相符，提醒台人不要輕忽；國際特赦組織則說暫無法辨識當事人身分，但過去已提醒應徵者避免前往中國或香港。

上一則

情侶連住145天跑了 客房「清出20袋垃圾」飯店傻眼

下一則

論文註釋是AI「掰出來」的？安徽財大認定作者AI使用不當

延伸閱讀

台7成民眾認中海警台灣東部外海巡邏屬「惡意」 國台辦堅稱：正義之舉

台7成民眾認中海警台灣東部外海巡邏屬「惡意」 國台辦堅稱：正義之舉
台命理師：北京沒冰箱 陸國台辦：脫離事實淪為笑柄

台命理師：北京沒冰箱 陸國台辦：脫離事實淪為笑柄
新聞評論╱心魔作祟…賴政府站到百工百業對立面

新聞評論╱心魔作祟…賴政府站到百工百業對立面
訂機票住旅館留足跡 德記者揭中國數位監控採訪困境

訂機票住旅館留足跡 德記者揭中國數位監控採訪困境

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？