台青入境被查 國台辦：因國際特赦組織「多次抹黑大陸」

中國國台辦發言人張晗2日上午主持召開例行記者會。(記者陳宥菘／攝影)

社群上近日流傳，一名台灣青年在上海通關時遭3名便衣盤查6小時，原因是曾在國際特赦組織打工。中國國台辦發言人張晗今天稱，該機構「甘當國際反華勢力的馬前卒，曾多次搬弄是非，造謠抹黑大陸。邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，完全合理合法」。

有網友日前在社群平台Threads上發文稱，自己的兒子前往上海出差，通關時被攔下並帶到密室盤問，3名便衣重點圍繞當事人曾在人權團體「國際特赦組織」打工的經歷詢問，並被要求解鎖手機或檢查對話紀錄及留存的相關工作檔案。

中國國台辦2日上午召開例行記者會，本報系記者提問，國台辦對此事件有無相關掌握？此事是否屬實？若有NGO背景的台灣民眾入境中國，會需要擔心遭到盤查嗎？國台辦發言人張晗回應稱，「你提到的這個機構」甘當國際反華勢力的馬前卒，曾多次搬弄是非，造謠抹黑中國，遭到國際社會的堅決抵制，邊檢部門對曾為這個機構工作的個別人員進行審查，「完全合理合法」。

她並重申，2025年台胞赴中國489餘萬人次，今年上半年台胞赴中國285萬人次，「只要遵規守法，台灣同胞都是乘興而來，盡興而歸」。張晗還表示，民進黨當局無視上述事實，卻為曾在「反華機構」工作的個別人員搖唇鼓舌，完全是混淆是非，顛倒黑白，目的是恐嚇台灣民眾，干擾阻撓兩岸交流交往，其卑劣行徑必遭譴責和反對。

對於此次事件，台灣陸委會日前回覆中央社表示，這名社群媒體貼文者雖然沒有向政府反映，但所述經歷確實與陸委會以往掌握的類似案例相符。中共敵視對人權、環保、公權力監督、勞工、性別多元等議題關注的NGO人員。以往已發生早年曾參與台灣政治活動，但後續轉往非政治領域發展，卻仍遭中共溯及清算並重判的相關案例，台人切勿輕忽。

國際特赦組織則說，目前組織無法辨識該社群貼文所提到的人士是哪名前員工；該組織過去沒有發生過這樣的事情，組織也都會對應徵者提醒並建議不要去中國或香港。