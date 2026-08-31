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偽造推薦信赴香港讀博士 內地女認罪

香港新聞組／即時報導
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一名31歲內地女子李祖兒為報讀香港教育大學博士課程，偽造已離職的前副教授何偉業的學術推薦信並冒簽，終獲教大取錄，其後遭校方揭發造假。她8月31日在粉嶺裁判法院承認一項以欺騙手段取得服務罪，裁判官陳炳宙押後案件至9月14日判刑，以待索取社會服務令報告，被告獲准繼續保釋。

綜合香港01、明報報導，李祖兒2019年於教大碩士畢業，2022年起擔任內地學院講師。案情指出，李女自2021年起每年申請報讀教大博士課程均未獲取錄。她於2024年11月30日至2025年12月16日期間，透過網上平台提交博士課程申請，並上載冒簽推薦信，虛稱獲前副教授何偉業推薦，最終於2025年5月獲取錄，同年9月開學。

教大職員後續確認，何偉業已於2021年7月離職。職員於2025年9月聯絡何偉業，何偉業表示未曾為被告提交該封2024年的推薦信。據報導，李女在警誡錄影會面中供稱，修讀碩士時認識何偉業，2022年要求對方寫信時，何偉業曾指可使用其2021年撰寫的推薦信。被告遂以該信為基礎偽造新信件並冒簽上載。

由資深大律師蔡維邦代表的辯方求情指出，被告渴望實現教育理想，因一時愚昧委託內地中介寫信並心急冒簽。雖然被告警誡會面時稱信件由自己準備，但辯方解釋被告是不想牽涉他人；被告認罪後或遭撤銷學生簽證，未來恐難再獲教席。

辯方指，何偉業2021年的原始推薦信曾提及被告英語水平有改善空間，而偽造信件則隱去相關評價；不排除是由收費中介代筆撰寫，藉以提升其獲取錄的機會。

裁判官陳炳宙最終接納，被告或因醉心教學、對自己期望過高，一時未能抵住內地中介的誘惑而犯案。

精華 FAQ

  • 她是為了報讀香港教育大學的博士課程，將已離職前副教授何偉業的推薦信偽造後上載申請，企圖提高取錄機會，最終成功入學但被校方發現造假。

  • 教大職員事後查證，發現何偉業早在2021年7月已離職，並於2025年9月聯絡對方確認並未撰寫該封2024年的推薦信，事件因而曝光。

  • 李祖兒已在粉嶺裁判法院認罪，承認一項以欺騙手段取得服務罪。裁判官將案件押後至9月14日判刑，先索取社會服務令報告，她獲准繼續保釋。

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