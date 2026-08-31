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「死人」簽發13份完工證明書 港警搗圍標集團拘50人

香港新聞組／即時報導
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廉政公署、警方及競委會雷厲風行嚴打圍標非法活動，上周開始採取代號「鐵盟」的聯合行動，打擊一個以工程承辦商為首的樓宇維修貪汙圍標集團，拘捕50人，包括集團主腦及骨幹成員，部分人有黑社會背景，涉足全港27個屋苑及大廈，工程合約估計近5億元（港幣，下同，約6387萬美元）。

綜合文匯報、大公報報導，行動中，更揭發港島區一屋苑的維修工程，向屋宇署提交的13份工程完工證明書均由「死人簽署」，疑有人冒認早已身故的合資格人員簽發完工紙，警方拘捕3名男子涉嫌串謀使用虛假文書。

其中一個涉事屋苑是位於北角的新都城大廈。早前業主特別大會議決通過，所有業戶需集資分攤以支付費用，包括渠槽內公共渠喉維修工程，緊急臨時加固裂縫支架工程以及大廈赤字，總金額900萬元，分三期支付。住在新都城大廈40餘年的張太表示，舊區多為長者，認為聯合行動是「守住了長者的血汗錢。」

該3名男子年齡介乎40歲至69歲，分別是建築公司董事、結構工程師及承建商董事。他們涉嫌於2022年7月至8月期間，就港島區某屋苑中13個住宅單位的小型工程，向屋宇署提交13份偽造的工程完工證明書。翻查資料，同樣涉及「死人簽名」的情況亦曾在大埔宏福苑的大維修工程中發生。

對於假冒已故合資格者簽署工程完工證明書，香港建造業總工會理事長周思傑8月31日表示，有關違法行為在業界屬於罕見，因為合資格註冊檢驗人員為數不少，即使原來的註冊檢驗人員身故，要另找一名註冊檢驗人員也不困難，無須冒如此大風險冒簽，未知是否與工程完工期限有關，但行為實屬非常不智。

周思傑指出，如果大型的地盤工程或樓宇維修，也會聘請法律團隊或顧問公司負責監察，並需提交完工報告書。但若是小型工程，一般也會由承建商「包辦」，並將工程完工證明書提交屋宇署，不會另行聘請法律團隊或顧問公司監察，而屋宇署則會抽樣進行檢查。

他表示，若小型工程的單位業主想避免冒簽工程完工證明書的情況，可能需要自費聘請法律團隊或顧問公司監察工程，但此舉並不現實，建議業主在進行小型工程時，應該選擇一些信譽良好的承建商。

精華 FAQ

  • 行動代號「鐵盟」，由廉署、警方及競委會聯手執行，主要針對以工程承辦商為首的樓宇維修圍標及貪污集團，並同步追查偽造文件等相關罪行。

  • 警方和廉署合共拘捕50人，包括主腦、骨幹成員及相關人士，涉及全港27個屋苑及大廈，工程合約估計總值接近5億元，顯示案件規模相當龐大。

  • 因為屋宇署收到的13份工程完工證明書，懷疑全部由已身故的合資格人員簽署，警方因此拘捕3名男子，涉嫌串謀使用虛假文書，案件反映小型工程監管漏洞。

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