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AI雖不看好 鄭欽文美網首輪逆轉勝

中國新聞組／即時報導
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鄭欽文先前出賽畫面。（取材自微博）
鄭欽文先前出賽畫面。（取材自微博）

在2026年美國網球公開賽女單首輪較量中，中國金花鄭欽文原本被AI預測勝率僅41%，她歷經三盤苦戰，在先失一盤的不利局面下展開頑強反撲，最終以4-6、6-3、6-1，總比數2比1逆轉淘汰16歲的俄羅斯新星柳托娃（Kristina Liutova），強勢挺進美網女單第二輪。這場耗時近2小時28分鐘的硬仗，不僅幫鄭欽文取得大滿貫正賽首勝，也終結了她在大滿貫正賽階段的連敗陰霾。

比賽伊始，首度攜九連勝之姿踏上大滿貫賽場的俄羅斯小將柳托娃，展現出強烈的衝擊力與極佳的底線防守韌性。相比之下，鄭欽文在開局階段顯得有些慢熱，發球手感起伏較大，首盤一發成功率僅有46%，在面對對手的頑強防守時非受迫性失誤頻頻發生。柳托娃以6-4先聲奪人，先下一城。

進入第二盤，經驗更加豐富的鄭欽文迅速做出戰術調整。她大幅提升發球質量，將一發成功率穩定提高至60%以上，逐漸重新掌握場上的主動權。在底線對抗中，鄭欽文展現出強大的發力與進攻耐心，憑藉暴力的正手進攻不斷拉開角度，破壞對手的防守節奏。在關鍵局的破發後，鄭欽文以6-3扳回一盤，將大比分拉回同一步調。

決勝盤中，比賽形勢呈現單邊倒。鄭欽文愈戰愈勇，開局便展現出極強的統治力，連破帶保建立起3-0的領先優勢。面對鄭欽文如潮水般的底線攻勢與壓迫感，年僅16歲的柳托娃心態逐漸失衡，場上情緒失落。鄭欽文未給對手任何喘息機會，以6-1的壓倒性比分乾淨俐落鎖定勝局，完成精采的大逆轉。

全場比賽數據顯示，鄭欽文在進攻端展現顯著的火力優勢，全場共轟出 10記Ace球與33個制勝分（對手僅2記Ace與15個制勝分），成為逆轉對手的核心武器。

這場勝利對鄭欽文而言意義非凡，這不僅是她自2025年法網第四輪過關後，時隔457天再次收獲大滿貫正賽勝利，也是她從資格賽一路過關斬將以來在今年美網收穫的單打四連勝。

憑藉本場勝利，鄭欽文收穫了110個積分與19萬美元賽事獎金，即時世界排名重回前100位。順利晉級後，鄭欽文將在女單第二輪中繼續迎戰強敵，爭取在今年美網賽場上走得更遠。

精華 FAQ

  • 她面對16歲俄羅斯新星柳托娃，先以4-6丟掉首盤，之後連下6-3、6-1兩盤，最終以2比1完成逆轉，順利晉級美網女單第二輪。

  • 她在第二盤迅速調整戰術，提升發球質量與底線進攻效率，並靠正手強攻壓制對手，讓比賽節奏逐漸回到自己掌控之中，最後連贏兩盤取勝。

  • 這是她自2025年法網後再次拿下大滿貫正賽勝利，也讓她結束大滿貫連敗；同時獲得110分與19萬美元獎金，即時排名回到前100位。

俄羅斯 鄭欽文

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