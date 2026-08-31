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西方逼升人民幣 中外交部：中方從不刻意追求貿易順差

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中國2025年貿易順差將近1.2兆美元，預估今年將增至約1.3兆美元。中國連年存...
中國2025年貿易順差將近1.2兆美元，預估今年將增至約1.3兆美元。中國連年存在鉅額貿易順差，已引發各國高度關切。圖為山東青島港。新華社

針對美國財長貝森特指出，世界不可能允許中國擁有1.2兆美元的貿易順差，20國集團（G20）應重新審視與中國的貿易條款。對此，中國外交部發言人郭嘉昆強調，中方從不刻意追求貿易順差，反對各種形式的單邊關稅措施。

據上海澎湃新聞報導，郭嘉昆在31日下午的例行記者會中回答相關提問時表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，中國堅持高水平對外開放，以中國大市場為包括美國在內的各方提供新機遇。

「中美應當共同落實好兩國元首重要共識，在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題，維護好當前經貿領域來之不易的良好勢頭。」郭嘉昆說。

2025年，中國貨物貿易順差達到1.189兆美元，創下歷史新高。2026年前七個月，中國順差約6874億美元，市場普遍預期今年中國貿易順差將增至約1.3兆美元。

Ｇ20財長與央行行長會議8月31日至9月1日在美國北卡羅來納州阿什維爾舉行，華爾街日報在會前披露，面對中國貿易順差持續擴大，西方國家或藉此次會議開啟多邊協商與討論，醞釀聯手向北京施壓以推升人民幣匯價，重演1985年「廣場協議」（Plaza Accord）。

精華 FAQ

  • 郭嘉昆表示，中方從不刻意追求貿易順差，並反對各種形式的單邊關稅措施；他也強調，中美經貿關係本質是互利共贏，應透過協商處理爭議。

  • 內文指出，2025年中國貨物貿易順差達1.189兆美元，創歷史新高；2026年前7個月約6874億美元，市場並預期全年可能升至約1.3兆美元。

  • 報導稱，G20財長與央行行長會議在美國舉行前，西方國家可能藉此展開多邊協商，聯手向北京施壓推升人民幣，甚至被視為重演1985年廣場協議。

關稅 貝森特

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