中國副總理丁薛祥將赴俄 出席東方經濟論壇

中國國務院副總理丁薛祥（右）2025年6月20日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。圖／取自中國外交部

中國外交部31日宣布，中共中央政治局常委、國務院 副總理丁薛祥將於9月2日至4日赴俄羅斯 出席第11屆東方經濟論壇，期間並將舉行中俄投資合作委員會第13次會議、能源合作委員會第23次會議及第8屆中俄能源商務論壇。

據俄羅斯衛星通訊社報導，2026年東方經濟論壇將於9月1日至4日在海參崴舉行，本屆論壇主題為「遠東——以人為本的發展」，預計將吸引來自70多個國家的約5500名代表與會。

去年11月，丁薛祥曾在北京與俄羅斯第一副總理曼圖羅夫共同主持中俄投資合作委員會第12次會議。丁薛祥當時表示，中俄將加強供需對接，深挖合作潛力，積極拓展新的投資領域，同時用好互補優勢，推動投資合作走深走實。

去年6月，丁薛祥出席第28屆聖彼得堡國際經濟論壇期間曾與俄羅斯總統普亭會面，表示習近平和普亭「定向掌舵」是中俄深化合作、延續世代友好的最大保證，並稱中俄應支持以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，攜手維護產業鏈、供應鏈穩定。

去年4月，丁薛祥在北京會見俄羅斯能源部長齊維列夫時也表示，中俄能源合作是兩國務實合作的重要基石，願持續深化能源領域互利合作。