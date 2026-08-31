今年第二度會面 習近平在比什凱克晤普亭

大陸國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭（右）31日在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行會晤。圖為習近平去年5月8日拜訪莫斯科，與普亭在克里姆林宮會晤。美聯社

今年第二度「習普會」正式登場。俄通社31日晚間報導，中國國家主席習近平 與俄羅斯 總統普亭 在吉爾吉斯首都比斯凱克舉行會晤。

習近平與普亭近日均赴吉爾吉斯，準備出席9月1日舉行的上海合作組織成員國元首理事會會議。

今日俄羅斯國際通訊社旗下中文時事新聞發布平台「俄羅斯衛星通訊社」31日晚間8時許報導，習近平與普亭在比斯凱克舉行會晤。吉爾吉斯本地時間比北京晚2小時。

這是習近平與普亭今年第二度會面。此前，美國總統川普今年5月中旬訪問北京後，普亭旋即訪問中國，與習近平會面。

俄羅斯總統助理烏沙科夫日前表示，8月31日，普亭將會見習近平。對俄方來說，這是一次非常重要的會面。這將是今年兩位領導人的第二次個人接觸。會議期間領導人將討論「雙邊合作進一步發展事宜及最重要的國際問題」。包括規畫多年的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目可能列入議題。

俄通社此前引述俄中友好協會副主席薩納科耶夫分析稱，此次「習普會」可能確定兩國夥伴關係的新目標，並觸及經濟合作議題，「我們（俄方）願繼續擴大戰略協作、深化工業合作，並整體有效應對西方非法制裁。中俄貿易額連續多年創新高，我相信，（在領導人會晤上）將提出新的雄心目標與任務。」