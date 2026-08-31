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航油暴漲75%拖累獲利 中3大航空上半年合虧逾380億元

記者張鈺琪／即時報導
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中國3大國有航空公司（中國國航、中國東航、南方航空）上半年營收均較去年同期成長，...
中國3大國有航空公司（中國國航、中國東航、南方航空）上半年營收均較去年同期成長，但整體持續虧損，合計淨虧損81.61億元人民幣。（中新社）

中國三大國有航空公司上半年財報全數出爐。中國國航、中國東航、南方航空上半年營收均較去年同期成長，但整體持續虧損，合計淨虧損81.61億元人民幣。

界面新聞報導，中國國航2026年上半年營業收入892.68億元人民幣，年增10.54%，歸屬母公司淨利虧損22.86億元人民幣，上年同期虧損18.06億元人民幣。

中國東航上半年營業總收入742.34億元人民幣，年增11.09%，營收增速居三大航首位，歸屬母公司淨虧損21.79億元人民幣，上年同期虧損14.31億元人民幣。

南方航空上半年營業總收入946.79億元人民幣，年增9.72%，營收規模居三大航之首；歸屬母公司淨虧損36.96億元人民幣，也是三大航中虧損規模最大的企業，上年同期虧損15.33億元人民幣。

報導指，航油成本高企是壓制航空公司獲利的核心因素。今年上半年，受中東地緣衝突、國際能源市場波動等因素影響，國際油價持續維持高檔，中國航油價格居高不下，直接大幅擠壓航空公司的利潤空間。

航空煤油價格今年3月以來，從每噸約5600元人民幣一度攀升至約9800元人民幣，漲幅達75%。

2026年上半年，中國東航飛機燃油成本為291.65億元人民幣，年增36.22%，主要是平均航空油價年增36.80%，增加航油成本78.46億元人民幣；中國國航上半年航油成本327.66億元人民幣，年增34.69%，新增成本約84.39億元人民幣；南方航空上半年航油成本348.86億元人民幣，年增37.7%。

界面新聞指出，今年第一季航空公司曾集體獲利，但第二季油價飆升導致獲利反轉，直接拖累上半年整體業績。三大航均在財報中表示，後續將持續優化航線網路、加強成本管控，同時拓展貨運及輔助服務等多元業務。

精華 FAQ

  • 三大國有航空上半年營收都較去年同期成長，但獲利仍全面為負。中國國航、東航與南航合計淨虧損81.61億元人民幣，顯示營收回升尚不足以抵消成本壓力。

  • 報導指出，受中東地緣衝突與國際能源市場波動影響，油價長期維持高檔，航空煤油自3月約5600元/噸漲至約9800元/噸，漲幅達75%，明顯擠壓航空公司利潤。

  • 南方航空上半年歸屬母公司淨虧損36.96億元，為三大航中虧損最大。三家公司都表示，將持續優化航線網路、加強成本管控，並拓展貨運與輔助服務等業務。

油價 東航

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