我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美委石油協議 TIME：美可能掌握中國能源供應

瑞士街頭台灣人CPR救人 英勇事蹟登當地媒體

美媒：新疆試飛基地大規模擴建 可能為轟20測試鋪路

中央社台北30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
新疆。示意圖，非文中當事地點。(新華社)
新疆。示意圖，非文中當事地點。(新華社)

美國軍事網站「戰區」披露，據衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）近日拍攝的衛星圖像，中國新疆一處靠近羅布泊的空軍基地正大規模擴建，可能為測試轟20隱形轟炸機等新一代軍機做準備。

「戰區」（The War Zone）28日在官網作了上述報導。圖像顯示，這處基地主跑道南端一條與跑道平行的新滑行道正加緊施工中，已接近完工。這條滑行道將連接中央停機坪和主機庫，可減少飛機沿跑道反向滑行需求，提升機場運作效率和多機起降能力。

報導引述地理情報研究專家席孟（Damien Symon）指出，基地南部正興建數座大型機庫，每座長寬約80公尺乘40公尺，其中三座集中在南側停機坪，另一座位於更南區域。這些機庫可直接連接新建滑行道，規模足以容納共軍現役各類戰術及戰略飛機。

報導稱，新建設施可能並非服務於現役機型，而是為尺寸更大、尚處測試或研發階段的新型航空器做準備。這處基地位置偏遠，加上轟20計畫高度敏感，可能為理想測試地點，但尚無證據證明轟20將在此測試或進駐。

報導提到，這處基地近年持續擴建，2023年主要停機坪大幅擴大並新增大型機庫；2025年停機坪兩側增建戰術固定翼飛機機庫；2025年5月起建設進一步提速。2025年，外界稱為中國第六代戰鬥機設計的殲36和J-XDS先後現身該基地，顯示這個基地正承擔愈發重要的新型飛機試飛任務。

精華 FAQ

  • 報導指出，基地位於新疆、靠近羅布泊的偏遠地帶，屬於中國空軍設施。由於地點遠離主要城市，加上周邊環境隱蔽，因此被外界視為適合進行敏感軍機測試的場所。

  • 衛星圖像顯示，基地南端正施工一條與跑道平行的新滑行道，並興建數座大型機庫。這些設施可連接停機坪與主機庫，提升起降效率，也能容納更大型軍機。

  • 因為基地持續擴建的規模與配置，似乎不只為現役機型服務，而是為更大、尚在研發或測試階段的新型航空器預留空間。轟20計畫高度敏感，因此此地被認為是可能的測試選項，但目前沒有證據證明其將在此進駐。

新疆 共軍

上一則

中國成功搭建地球和月球間隱形「高速太空光纖」

延伸閱讀

SpaceX建第三座星艦基地 預計2029年首次發射、可創路州上萬職缺

SpaceX建第三座星艦基地 預計2029年首次發射、可創路州上萬職缺
中國第4艘航艦最新衛星照曝光 美媒：跡象顯示將採核動力

中國第4艘航艦最新衛星照曝光 美媒：跡象顯示將採核動力
SpaceX將斥資千億美元打造新火箭基地 2027年動工

SpaceX將斥資千億美元打造新火箭基地 2027年動工
台測試火箭 反向墜屏東山區嚇壞村民

台測試火箭 反向墜屏東山區嚇壞村民

熱門新聞

毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

孫宇晨追討3000萬彩禮 景甜最新回應：不會為錢出賣愛情

2026-08-27 21:13
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題