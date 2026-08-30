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元首外交今啟動 習近平前往上合峰會並訪吉爾吉斯、埃及

記者謝守真／即時報導
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央視新聞報導，中國國家主席習近平30日上午已乘專機離開北京，赴比斯凱克出席202...
央視新聞報導，中國國家主席習近平30日上午已乘專機離開北京，赴比斯凱克出席2026年上海合作組織峰會。(歐新社)

中國國家主席習近平30日啟程展開元首外交行程，除赴吉爾吉斯首都比斯凱克出席2026年上海合作組織峰會，並應邀對吉爾吉斯、埃及進行國事訪問。

央視新聞報導，8月30日上午，中國國家主席習近平乘專機離開北京，吉爾吉斯首都比斯凱克出席2026年上海合作組織峰會，應吉爾吉斯總統扎帕羅夫、埃及總統塞西邀請對兩國進行國事訪問。同時，陪同習近平出訪的，包括習近平夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

澎湃新聞提到，從吉爾吉斯到埃及，中國元首外交今起再啟新程。習近平將於8月30日至9月3日出席在比斯凱克舉行的峰會。中國外交部發言人林劍26日表示，習近平將同與會各國領導人就深化上合組織各領域合作，以及當前重大國際和地區問題深入交換意見。

上合組織秘書處28日發布聲明指，各國元首將審議國際和地區熱點問題，討論政治安全、經貿、交通、能源、數位化、人工智慧、人文交往及可持續發展等領域合作前景，並研討籌建上合組織開發銀行、搭建成員國新運輸走廊等倡議。

習近平在赴吉爾吉斯進行國事訪問前，28日在當地媒體發表署名文章，提出進一步鞏固中吉睦鄰友好，並呼籲雙方加強協作，反對霸權主義、單邊主義和陣營對抗。

此前，國際文傳電訊社（Interfax）報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫28日表示，普亭將在比斯凱克與習近平會面，討論雙邊合作以及「最重要的國際問題」，包括「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，以及是否可能最終敲定相關協議。

另據中亞時報，伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）指，伊朗總統裴澤斯基安與普亭預計將在峰會期間會晤；印度時報28日則報導，印度總理莫迪也已確認將與普亭舉行雙邊會晤。中印兩國領導人是否將在峰會期間會面，受到高度關注。

在結束吉爾吉斯行程後，習近平將前往埃及進行國事訪問。澎湃新聞指，這是習近平時隔10年再次訪問埃及，今年也是中埃建交70周年。中國外交部發言人林劍26日表示，習近平將同埃及總統塞西舉行會談，就中埃關係和共同關心的國際、地區問題深入交換意見。

上海外國語大學中東研究所副教授趙軍表示，中東局勢、美以伊衝突，以及紅海和蘇伊士運河安全等問題，可能成為雙方討論議題；中埃合作也可能涉及「一帶一路」與埃及發展規畫對接、人工智慧、數位經濟、新能源、先進製造和安全合作等領域。

精華 FAQ

  • 習近平30日先前往吉爾吉斯首都比斯凱克，出席2026年上海合作組織峰會並進行國事訪問，之後再赴埃及訪問，藉此推進對外高層互動與雙邊合作。

  • 峰會將審議國際與地區熱點問題，並討論政治安全、經貿、交通、能源、數位化、人工智慧、人文交流及可持續發展，也會研議開發銀行與新運輸走廊等倡議。

  • 外界預期習近平與塞西將就中埃關係及中東局勢深入交換意見，議題可能涵蓋一帶一路對接埃及發展規畫、人工智慧、數位經濟、新能源、先進製造與安全合作。

習近平 埃及 王毅

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