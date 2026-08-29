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中國拚人形機器人萬台落地 德智庫：難證明真實市場需求

記者陳湘瑾／即時報導
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今年7月在2026上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社
今年7月在2026上海國際具身智能產業博覽會上，宇樹科技機器人正在表演。中新社

中國官方推動人形機器人實景實訓，目標2026年底形成上百個高價值應用場景及萬台級落地能力。不過，德國智庫墨卡托中國研究所指出，目前人形機器人商業應用仍有限，官方動員地方政府及央企提供真實場域與資金，仍不足以證明市場存在自然形成的需求。在此背景下，歐洲企業或許可以取得「後發者優勢」。

據人民日報，中國工信部、國務院國資委今年6月印發通知，提出到2026年底，人形機器人等重點產品在一批代表性場景中率先完成應用驗證和常態部署，形成上百個高價值應用場景，帶動形成萬台級規模落地能力。

其中，會將應用場景的重點面向生產製造、檢測分析、維修維護、倉儲物流、餐飲零售、醫療康養、安全生產、應急救援、防災減災等場景。

墨卡托中國研究所近日指出，繼宇樹科技之後，其他多家機器人製造商預計也將陸續上市。然而，目前人形機器人具有商業可行性的應用仍然不多。

文章稱，工作場所營運單位缺乏誘因承擔測試新技術的成本，因為這項技術最終可能無法比更簡單的自動化方式或人力表現得更好。目前由地方政府與機器人廠商共同支持的訓練中心，仍無法完全重現真實作業環境中的各種變化。

這項新計畫將動員地方政府及中央國有企業，在實際工作環境中安排訓練，並透過自身的資金機制支持初期部署。這可能產生更具代表性的實際作業數據，同時為製造商帶來早期營收。不過，這仍無法證明市場存在自然形成的需求。

此外，以時間點來看，通知將11月30日訂為提交成果的期限，這將限制該計畫能進行的新實驗數量。

文章評論，有鑑於目前仍缺乏經過驗證的商業應用，歐洲企業或許可以取得「後發者優勢」，先觀察中國的實驗，找出具有持久性的應用場景，再部署人形機器人。但文中也點出，中國機器人製造商已經開始規模化生產，因此歐洲企業仍有不少差距需要追趕。

精華 FAQ

  • 工信部與國務院國資委要求到2026年底，在多個代表性場景完成應用驗證與常態部署，形成上百個高價值場景，並帶動萬台級規模落地能力。

  • 該智庫指出，目前人形機器人能真正商業化的場景仍少，地方政府與央企提供場域和資金，只能說明政策推動強，仍不足以證明需求是自然形成的。

  • 文章認為歐洲企業可先觀察中國的實驗成果，找出可持續的應用場景再投入，可能取得後發者優勢；但中國廠商已開始規模化生產，歐洲仍需追趕。

德國 國務院 人形機器人

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