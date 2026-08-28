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女童看表演遭宇樹機器人踢斷牙、臉留疤 談了9個月終和解

世界新聞網╱即時報導
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杭州宇樹科技公司全國首家直營店內，宇樹機器人的表演吸引遊客關注。（中新社檔案照）
杭州宇樹科技公司全國首家直營店內，宇樹機器人的表演吸引遊客關注。（中新社檔案照）

湖北襄陽一名5歲女童去年隨幼稚園參觀科技館時，遭現場正進行調試演練的機器人突然抬腿踢中面部，造成嘴唇撕裂傷及4顆乳牙相繼脫落，臉部更留下疤痕。這起發生於2025年11月的意外事件，在歷經長達9個多月的賠償爭議後，營運方與家屬已於28日正式達成和解，女童父母對處理結果表示滿意。

事件發生於2025年11月12日上午，該名女童隨幼稚園前往襄陽市科技館參觀。事發當時，涉事的宇樹品牌人形機器人正進行「機器人行為演繹」的調試演練，尚未正式對外開放。然而，工作人員在操作時未能準確預判安全距離，機器人突如其來的抬腿動作直接重擊女童面部，導致孩子當場血流不止。

女童隨後被緊急送醫，上唇傷口進行了縫合，當場即有2顆門牙脫落與鬆動。由於牙床受到嚴重損傷，在後續治療與半年的恢復期中，又有2顆乳牙相繼脫落，累計共影響4顆牙齒。女童母親王女士日前曾痛心表示，孩子受傷後長達半年多只能進食流質食物，牙齦屢次發炎發燒，臉上的疤痕更對幼心靈造成巨大打擊。

由於對已發生的醫療費及未來可能產生的美容修復、牙齒治療等費用存在分歧，家屬原本索賠15萬元人民幣（約2.23萬美元），與展演營運方合肥安達創展科技股份有限公司（以下簡稱安達創展）一度僵持不下。

對此，當地相關部門與安達創展工作人員今日證實，經過溝通協調，涉事各方已與家屬達成和解，惟具體賠償金額與細節暫不公開。安達創展強調，公司不會逃避應盡責任，事後也積極配合調查與調解；襄陽市科技館則表示，事發後已全面梳理並排查館內的各項安全風險。

安達創展工作人員告訴南都記者，「已經與當事方達成和解，但具體賠償細節暫不公開。」該工作人員還稱，「安達創展不是做機器人展覽的，我們先是做科技館、博物館建設，同時提供運營服務。該台機器人是宇樹品牌。」隨後，南都記者追問是否有對該機器人進行二次開發，對方僅在該機器人是宇樹品牌進行運營。」

這起意外也引發外界對公共場所機器人展演安全規範的嚴肅討論。儘管發生過踢傷女童意外，襄陽市科技館在調整安全措施後，仍持續推出該款宇樹人形機器人的定期展演活動。據館方透露，目前的「機器人行為演繹」展演將持續至8月30日，機器人主要在現場進行舞蹈與簡單手勢互動。

精華 FAQ

  • 事發於2025年11月12日，女童隨幼稚園到襄陽市科技館參觀時，現場正進行宇樹人形機器人的調試演練，機器人突抬腿踢中她的臉部。

  • 她的嘴唇出現撕裂傷並縫合，當場有2顆門牙脫落與鬆動，後續又有2顆乳牙掉落，共影響4顆牙齒，且臉上留下疤痕。

  • 家屬原本索賠15萬元，但與安達創展及相關單位協調多時後，已於28日達成和解；具體賠償金額未公開，館方也表示已檢視安全措施。

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