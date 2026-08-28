駁斥「中國擠壓論」中國官員批：目的是破壞全球合作大局

中國發改委官員28日表示，「中國擠壓論」是對中國「又一次攻擊抹黑」。（路透）

對於近期美國智庫彼得森國際經濟研究所（PIIE）提出「china squeeze」（中國擠壓）概念，認為中國的製造業能力不僅衝擊發達國家，還擠佔「全球南方」國家的發展空間，中國發改委政策研究室副主任、發言人李超28日回應，這是對中國「又一次攻擊抹黑」，目的是為了「維護自身霸權，攻擊乃至否定別國的正當發展權，破壞全球合作大局」。

李超強調，按照「中國擠壓」的論調，「各國都得用同一種發展模式、同一種發展標準推進現代化，不然就擠壓了別國發展空間，這一邏輯完全錯誤」，她認為，中國以幾十年時間走完了發達國家幾百年的工業化歷程，靠的是立足國情的制度創新和道路探索，這不僅為其他發展中國家提供了寶貴借鑒，「更為人類對更好社會制度的探索貢獻了中國方案和中國。

此外李超稱，中國「堅定不移走適應本國國情和發展階段的新型工業化道路」。「中國擠壓」論調的炮製者認為，不沿用個別發達國家的發展路徑就是擠壓別國發展空間，「這完全站不住腳」。中國作為一個14億多人口的大國，「我們的工業化始終以滿足最廣大人民日益增長的美好生活需要為目標，始終把發展經濟的著力點放在實體經濟上，在保持製造業合理比重的同時，積極推動產業結構優化升級，我們既要通過提升豐富產品和服務品質保障人民生活，又要創造高品質的就業，讓工業化成果更多、更公平地惠及全體人民」。

最後她表示，中國堅持互利共贏、美美與共，中國始終堅定不移為全球發展和繁榮作出中國貢獻。中國始終是全球南方現代化道路的同行者、發展機遇的分享者，以務實行動為各國走符合國情的現代化道路提供支持」。

她舉例，比如中國向發展中國家提供優質優價的工業裝備、產品和服務，助力非洲和東南亞一些國家建立起紡織品等輕工業體系。中國出口的清潔能源產品推動全球風電、太陽能度電成本分別下降超過60%和80%，讓綠色轉型對發展中國家來講不再遙不可及。又比如，中國始終主動分享超大規模市場機遇。對53個非洲建交國實施100%稅目零關稅，政策落地前兩個月，自非洲進口就同比增長23.5%。2025年，智利出口的車厘子（櫻桃）、泰國出口的榴槤，有九成以上銷往中國，極大帶動了當地相關產業發展和就業，且中國在全球建成30多所魯班工坊，共開設100多個專業，培養學生超過16萬人，此外中國還幫助發展中國家建設了一大批鐵路、港口、水利、綠色能源等基礎設施。

李超稱，中國用行動為發展中國家的工業化、綠色化發展「搭梯子」，「中國貢獻實實在在，中國機遇可感可及」。今年前7個月中國與180多個國家和地區進出口都保持增長。未來中國還將「持續為世界發展和人類進步貢獻更大的力量」。

由Shoumitro Chatterjee和 Arvind Subramanian於5月在PIIE發表的論文認為，美國和歐洲再次對中國的貿易順差表示擔憂，但人們卻較少關注中國貿易順差對中低收入國家的影響。儘管中國經濟日益富裕且技術水平更高，但它仍然佔據著全球低技能密集型出口市場（例如服裝和鞋類）的大量份額，而這些市場恰恰是中低收入國家競爭最直接的領域。相關說法引起關注，兩位學者也在8月底於PIIE網站發表新的文章予以回應。