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落馬7個月後 張又俠、劉振立被免去中國國家軍委職務

特派記者陳宥菘／北京即時報導
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前中國國家軍委副主席張又俠。路透
前中國國家軍委副主席張又俠。路透

中國十四屆全國人大常委會第24次會議今天閉幕，會後公告，決定免去張又俠的中國國家軍委副主席、劉振立的軍委委員職務。這是張又俠與劉振立今年一月被官宣落馬後的最新進展。

兩人已在7個月前落馬。今年1月24日，中國國防部網站發布，中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌「嚴重違紀違法」，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。

解放軍報社論當時指控張又俠、劉振立「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」。

中共中央軍委和中國國家軍委屬於「一套班子，兩塊牌子」。此前，張又俠與劉振立分別擁有中國國家軍委副主席、軍委委員的頭銜。而國家軍委的任命與罷免，由全國人大常委會表決決定。

中國十四屆全國人大常委會28日發布第十九號公告，共罷免12人的全國人大代表職務。其中，中央軍委辦公廳軍人代表大會決定罷免張又俠、鍾紹軍的第十四屆全國人民代表大會代表職務。中央軍委聯合參謀部軍人代表大會決定罷免劉振立的第十四屆全國人民代表大會代表職務。信息支援部隊軍人代表大會決定罷免巨乾生的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

香港明報引用X平台「中國人事觀察」指出，8月28日，解放軍和武警部隊全國人大代表名單更新，軍隊人大代表從237人下降到233人，被刪除的4人即是張又俠、劉振立、巨乾生、鍾紹軍。

巨乾生為上將軍銜，曾任戰略支援部隊司令員。鍾紹軍為中將軍銜，曾任國防大學政委、中央軍委辦公廳主任。

精華 FAQ

  • 會後公告決定免去張又俠的中國國家軍委副主席職務，以及劉振立的軍委委員職務，屬於兩人在1月被官宣落馬後的最新人事處置。

  • 中國國防部網站1月24日公布，兩人涉嫌「嚴重違紀違法」，經黨中央研究後，決定對張又俠、劉振立立案審查調查，解放軍報並指控其破壞軍委主席負責制。

  • 據報導，8月28日軍隊人大代表名單由237人降至233人，被刪除的4人是張又俠、劉振立、巨乾生與鍾紹軍；其中張、劉屬於軍委職務被免，另外兩人也遭罷免代表職務。

解放軍 國防部 張又俠

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