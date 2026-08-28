景甜稱「不會為錢出賣愛情」孫宇晨回應了：交給律師

孫宇晨27日在香港出席比特幣亞洲大會。（路透）

幣圈知名人物、波場TRON創始人孫宇晨27日於社交平台發表長文《我的女友景甜 》，單方面公開與藝人景甜的交往細節，文末雖標註「純屬虛構」，卻同步拋出法律訴訟，隨即在網路上引發強烈震盪。孫宇晨的代理律師張起淮證實，孫宇晨已就涉及3000餘萬元人民幣的財產爭議，正式以景甜及其父母為被告提起民事訴訟，訴求為返還彩禮，法院已依法立案並申請財產保全。孫宇晨28日接受媒體訪問談到人們猜測這篇長文的寫作與發布，是一次精心策劃的輿論操作時，他表示「當然不是」。

面對孫宇晨的指控，景甜於28日上午透過個人微博 正面回應，堅定表示自己過去、現在與未來都不會為錢出賣愛情與靈魂，並稱自己「眼光不行，智慧欠奉」，但相信法律、善良與終將到來的公平正義。景甜工作室亦發聲指責此舉是以藝人名譽為要挾的「碰瓷」，一切將交由法院處理。

對此，孫宇晨28日在接受時代周報專訪時否認這是一次精心策劃的炒作。稱發文僅是個人情緒與感受的表達。

被問及該長文是否為一次精心策劃的輿論操作，孫宇晨予以堅決否定。他表示，自己只是在社交媒體平台上發布了一些個人手寫的感受與想法，事先並未預設公眾的看法。他認為，每個人在特定時間點都會有表達情緒的需求，自己與大眾並無二致；盡管作為公眾人物，其舉動容易被外界第一反應解讀為炒作，但這次確實並非炒作。

當被問及如何回應景甜在個人微博發表的「不會為錢出售愛情」以及坦言「眼光不行，智慧欠奉」等表態時，孫宇晨回應稱，由於這幾天在香港參加一項日程緊湊且重要的行業活動，希望藉機與同行交流以推動行業發展，因此尚未看到景甜的言論。他補充道，自己已經傾訴了內心的諸多感受，不會再對此事過多沉溺，接下來的後續事項將全權交給法律和律師去處理，雖然這中間可能需要一些時間。

對於外界關注個人風波是否影響波場TRON的商業運作與品牌聲譽，孫宇晨回應稱，個人私事應由自己承擔，波場作為全球區塊鏈網路，擁有獨立的團隊與治理機制，不應因創始人的私人生活被重新定義。他坦言個人無法與品牌完全割裂，但成熟的組織不依賴創始人的個人情緒運行，自己會承擔相應責任，並繼續把該做的工作做好。

景甜檔案照。（中新社）