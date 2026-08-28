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胡錫進批孫宇晨曝隱私「給中國男人丟臉」籲勿封殺景甜

世界新聞網╱即時報導
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景甜。（路透檔案照）
景甜。（路透檔案照）

資深媒體人胡錫進於北京時間8月28日晚間發表長文點評景甜孫宇晨風波，直言不管兩人間存在怎樣的經濟糾紛，孫宇晨以萬字長文曝光景甜隱私的方式「嚴重缺德」，並援引律師觀點指出本案本質是彩禮返還的民事糾紛，景甜不應因此被「社死」或封殺。

胡錫進表示，自己在多個微信群看到「張小泉指甲刀」的惡搞海報後才追蹤到這起事件。他首先肯定孫宇晨的文筆「堪稱網際網路的敘事範本」，但隨即直言這本質上是一篇極具報復性的文章。他指出，孫宇晨因求愛失敗、不甘心錢財付出而單方面曝光隱私，這種行為「和把女友從陽台、大橋上推下去，或者對女友毀容在本質上沒有區別」，性質等同於分手後懷恨散佈女友裸照。胡錫進強調，孫宇晨作為北大畢業且身家高達85億美元的幣圈大佬，此舉簡直是在「給中國的男人們丟臉，給幣圈丟臉」。

針對孫宇晨文中指控景甜索要彩禮等財務糾紛，胡錫進質疑其背後動機。他認為，就算相關細節屬實，景甜至多只是愛錢，但孫宇晨展現出的卻是「不是我的就不能是任何人的」極端心態。孫宇晨不僅心疼已經給出的3000萬元彩禮並企圖追回，還想透過話題霸屏熱搜，藉由言語包裝的惡毒攻擊徹底毀掉對方。胡錫進特別提及，孫宇晨身在國外且其炒幣行為違反中國法律，若任由這樣的人從海外攪動內地輿論場、甚至決定國內演員的生死，社會絕不該讓其得逞。

對於外界擔憂景甜是否會因此遭到演藝圈封殺，胡錫進引述專業律師觀點進行澄清。他指出，本案目前僅是一樁常見的彩禮返還等民事訴訟案件，並不涉及違法犯罪或嚴重違反公序良俗的情形，因此景甜除了名譽受損外，不應面臨更大的風險。胡錫進在文末呼籲，私人經濟糾紛應當交由法律程序解決，絕不應以輿論網暴的方式毀掉一個人的職業生涯，強烈希望景甜不要被孫宇晨的小作文「殺死」。

孫宇晨。（路透）
孫宇晨。（路透）

精華 FAQ

  • 胡錫進直指孫宇晨以萬字長文曝光景甜隱私，屬於「嚴重缺德」的報復行為，甚至把其比擬為分手後散布裸照，認為這種做法已嚴重越線。

  • 他援引律師觀點指出，本案本質上只是彩禮返還等民事糾紛，並不涉及違法犯罪或嚴重違反公序良俗，因此不應被輿論放大成道德審判。

  • 胡錫進強調，景甜最多只是名譽受損，不應因私人經濟糾紛遭演藝圈封殺或被網暴；他呼籲讓爭議回到法律程序處理，而不是用輿論毀掉其職業生涯。

微信 景甜 胡錫進

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