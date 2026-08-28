「想摸哪裡摸哪裡」捲景甜孫宇晨風波 老字號剪刀急闢謠

孫宇晨大爆與景甜的交往內幕。（路透）

中國女星景甜 與幣圈富豪孫宇晨的感情風波持續發酵，未料這場輿論風暴竟意外波及百年刀剪老字號「張小泉」。

整起事件源於孫宇晨27日晚間發布的6000字長文《我的女友景甜》。文中單方面詳述兩人過往交往細節，他提到兩人相處時，自己想撫摸對方胸部卻因指甲太尖被景甜推開。隨後景甜花了一個小時幫他把十隻手指的指甲修磨光滑。磨完後景甜摸了摸他的手說：「行了，摸吧，想摸哪都行。」這段露骨又如言情小說般的對話隨即在網路上爆紅。不過，上述內容僅為孫宇晨單方面說詞，未獲景甜本人證實。

隨著熱度高漲，有網友將歪樓創意延伸至實體品牌，惡搞製作一張印有「張小泉」商標的指甲刀海報，配文「剪好指甲，想摸哪裏摸哪裏。鋒利耐用，精致修剪，呵護每一次親密」，並附上印有品牌名稱的產品圖，隨即在社群平台瘋傳。

對此，「張小泉」官方於28日緊急回應南都記者澄清：「關於網路上的張小泉指甲刀海報，我們已關注到，品牌事先不知情，這並非張小泉官方發布的廣告內容，張小泉沒有海報中的同款產品。品牌將持續密切關注事態發展，保留依法追究相關侵權主體法律責任的權利。」

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這場由娛樂新聞演變成的惡搞事件甚至影響了股市。28日開盤，「張小泉」股票一度受話題熱度拉抬暴漲11.68%，每股衝上32.99元人民幣。然而隨着官方闢謠與熱度退燒，股價隨後一路回檔，最終收盤漲幅收窄至3.25%。