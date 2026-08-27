丁俊暉之後第二人 斯諾克好手趙心童登世界第一

8月24日，趙心童在比賽中。（新華社）

27日舉行的世界斯諾克(Snooker，又稱撞球)武漢 公開賽八強賽事中，中國好手趙心童發揮出色，打出兩桿破百（106、113）與一桿50+（91），最終以5：1擊敗澳洲 選手尼爾·羅伯遜，強勢晉級四強。憑藉本場比賽的勝利，趙心童的即時世界排名正式登頂第一位，成為繼2014年的丁俊暉之後，第二位登上世界第一寶座的中國斯諾克選手。

新華社報導，賽後，知名體育評論員韓喬生特別發文祝賀表示：「斯諾克歷史上第二位排名世界第一的中國選手，終於來了！」韓喬生盛讚趙心童用實力書寫了中國斯諾克嶄新的一頁。

趙心童1997年出生於廣東深圳，八歲開始接觸斯諾克，2016年進入職業賽場。他曾於2021年奪得英錦賽冠軍，成為首位在斯諾克三大賽中奪冠的90後球員；2025年更勇奪世錦賽冠軍，成為亞洲首位世界斯諾克錦標賽冠軍。而在今年4月6日的巡迴錦標賽決賽中，他以10：3擊敗卓林普奪冠，成為歷史上首位單賽季包攬球員系列賽三座冠軍的選手。

趙心童在接受人民日報採訪時曾分享其運動哲學，他表示，斯諾克是一項創造障礙與解決障礙的運動，必須用最合理的選擇擊球，才能將犯錯率降到最低，每一局球的球形都不一樣，需要不斷思考，「每一杆都是人生的一次選擇」，展現出成熟的競技心態。

趙心童成功登頂世界第一的消息傳出後，網友紛紛留言讚許，「恭喜趙心童！這座世界第一實至名歸」、「從英錦賽、世錦賽一路走到世界第一，真的太勵志了」、「期待他在武漢公開賽繼續發揮，帶給球迷更多精彩的比賽」。

https://www.youtube.com/watch?v=gXKJ3Z1gNNo

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8月24日，趙心童在比賽中。（新華社）