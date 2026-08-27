我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

景甜情史被起底…「第一任男友」衝熱搜 網友嘆：戀愛像渡劫

機票一年貴逾25% 為何專家卻說現在搭飛機更便宜？

香港2童搶籃球變家長混戰鬧劇 雙方媽媽、1外婆被捕

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小孩因玩籃球玩樂設施起爭執，雙方家長替孩子出頭，繼而動手。籃球示意圖，非新聞事件...
小孩因玩籃球玩樂設施起爭執，雙方家長替孩子出頭，繼而動手。籃球示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ RDNE Stock project ）

觀塘apm商場26日發生親子活動變家長混戰鬧劇，連小孩也淪為成人洩憤工具引發熱議。涉事女童及男童因玩籃球玩樂設施起爭執，雙方女家長替孩子出頭，初則口角繼而動手，女童更被男童外婆掌摑倒地。兩童的母親和男童外婆各被控一項在公眾地方打鬥罪，外婆另被控普通襲擊罪，將於9月3日在觀塘裁判法院提堂。

綜合大公、文匯報報導，涉案雙方分別為姓徐（34歲）的母親和其5歲女兒，另一方為姓吳（34歲）的母親和年幼兒子，以及男童姓梁（68歲）的外婆。26日下午雙方各帶小孩到apm商場中庭的籃球遊戲設施玩耍。據了解小孩因「搶籃球」爭執不下，演變成家長互相指罵，其後大打出手，過程被圍觀市民拍下並上傳社交平台廣傳。

據了解，男童外婆梁婦報稱被徐婦掌摑，而徐婦亦遭對方還擊，期間吳婦亦加入糾纏。梁婦涉嫌大力掌摑徐婦的5歲女兒，女童失平衡倒地，有旁人見狀即抱走女童施以保護。徐婦擬帶女兒離開時被人攔阻，期間一名男路人指責大人不應打小孩，並要求報警。警方下午4時許接獲吳婦報案，她聲稱被打。經調查後，警方拘捕吳婦、徐婦和梁婦。吳婦報稱臉痛及手傷；梁婦臉及臀部痛楚；徐婦亦稱臉傷，女童臉有紅腫，全送聯合醫院治療，案件交觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進。

社福界立法會議員陳文宜表示，不論成年人之間有何矛盾，在公眾場所互相襲擊甚至波及或傷害幼童，均絕對不能接受，且暴力根本解決不了問題，只會帶來更大傷害及後果。她解釋兒童目睹暴力過程，會產生恐懼、焦慮及無助感，並很容易破壞孩子對環境與成年人的信任，嚴重者甚至會引發急性壓力反應或長期心理陰影。而成年人在孩子面前情緒失控及使用暴力，亦會傳遞「可以用暴力解決爭執」的錯誤訊息，在潛移默化下，更會影響孩子日後的情緒管理及社交模式，影響十分深遠。

陳文宜強調，「身教重於言教」，一旦遇到暴力行為，應報案交由執法部門處理；至於家長及兒童面對情緒壓力，可轉介至專業機構尋求協助，以便及時獲取適切的心理輔導與跟進服務。

精華 FAQ

  • 事件起因是兩名小孩在商場中庭籃球遊戲設施玩耍時爭搶籃球，雙方家長隨即介入，先是口角，之後升級為肢體衝突，並波及兒童受傷。

  • 警方拘捕兩名母親及男童68歲外婆，兩名母親和外婆各被控1項在公眾地方打鬥罪，外婆另被控普通襲擊罪，案件將於9月3日在觀塘裁判法院提堂。

  • 社福界立法會議員陳文宜指出，成年人在公眾場所動粗並波及幼童絕對不能接受，會令孩子感到恐懼和焦慮，也會傳遞暴力可解決問題的錯誤訊息。

香港 親子

上一則

香港29年「皇巴」將謝幕 員工難忘為強颱滯留乘客煮飯

下一則

丁俊暉之後第二人 斯諾克好手趙心童登世界第一

延伸閱讀

5歲女童看表演 遭機器人踢掉4顆牙、臉留疤 賠償談不攏

5歲女童看表演 遭機器人踢掉4顆牙、臉留疤 賠償談不攏

東灣致命火災釀2死2重傷 男子涉縱火燒死父親與5歲外甥被捕

東灣致命火災釀2死2重傷 男子涉縱火燒死父親與5歲外甥被捕
開學購物季…5歲女童短褲比男童短一大截 寶媽火大

開學購物季…5歲女童短褲比男童短一大截 寶媽火大
聚餐槍殺8親人含4童 蒙州男自盡 屠殺後縱火焚屋

聚餐槍殺8親人含4童 蒙州男自盡 屠殺後縱火焚屋

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
圖為在抗戰勝利八十周年大閱兵上，共軍火箭軍展示的的東風-5C導彈。(新華社)

向民間徵集腐敗證據 北京：徵求火箭軍部隊違規採購問題

2026-08-25 09:48
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻
美國海軍航艦華盛頓號剛到中東 羅斯福號將前往換防

美國海軍航艦華盛頓號剛到中東 羅斯福號將前往換防