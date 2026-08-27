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「生命至上」 金鷹獎延期 肖戰、楊紫等捐款援藏洪災

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50多位藝人通過黃曉明明天愛心基金捐款捐物。（取材自黃曉明明天愛心基金）
50多位藝人通過黃曉明明天愛心基金捐款捐物。（取材自黃曉明明天愛心基金）

AI摘要

文章摘要整理：

西藏吉隆口岸遭山洪泥石流重創後，金鷹獎因災延期，黃曉明、肖戰、楊紫等多位藝人及公益基金會也迅速捐款捐物支援救援。

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區26日爆發嚴重山洪與泥石流，災情震撼全球。「第33屆中國電視金鷹獎」原定於30日在長沙舉行，但面對西藏吉隆口岸嚴峻的災情，金鷹電視藝術節組委會27日發布官方聲明，宣布暫緩頒獎典禮及相關藝術節活動。另外，多名藝人捐贈善款物資馳援西藏。

綜合極目新聞、新快報報導，金鷹電視藝術節組委會公告：人民至上、生命至上。文藝工作者永遠和人民同呼吸、共命運。經研究決定，原定28日至30日舉辦的第33屆中國電視金鷹獎頒獎活動暨第16屆中國金鷹電視藝術節延期舉行，具體時間敬請關注。

就在宣布延期前，金鷹獎提名名單剛於25日出爐，獲得本屆最佳男主角提名的有于和偉、王仁君、王寶強、王驍、胡歌、郭京飛。最佳女主角的提名是馬伊琍、任素汐、閻妮、楊紫、吳越及宋佳。

泥石流災情發生後，黃曉明、佟麗婭、肖戰、檀健次、楊紫、朱一龍、王一博、辛芷蕾、迪麗熱巴、雲旗等50多位藝人通過黃曉明明天愛心基金捐款捐物，助力災害救援。向災區撥付50萬元人民幣(約7.4萬美元)善款，並馳援千份應急物資。此次50萬元救助款項，將通過中華社會救助基金會專款專用，用於搶險救援以及受災群眾安置。考慮到當地夜間濕冷多雨、氣溫低至5℃，基金會緊急調配1000份包含保溫毯、保暖用品、急救物資等14類物品的應急包送往災區。

據黃曉明明天愛心基金最新消息，從全體愛心藝人聯合捐贈的應急救助專項資金內，撥付200萬元交由西藏當地組織統一調配使用。

成毅通過中國鄉村發展基金會捐贈50萬元，易烊千璽、秦嵐、井迪、艾米等藝人也通過基金會捐贈物資馳援災區。

在調研了解災區一線需求後，王源的源基金通過北京新陽光慈善基金會，在不影響救援道路的前提下，為受災群眾送去基本食品保障與支持。

此外，韓紅愛心慈善基金會發布聲明，積極響應應急管理部應急物資政社協同保障機制，計畫向西藏日喀則吉隆泥石流災區應急捐贈1000萬元，用於當地應急救災與災後重建工作。

阿里巴巴響應吉隆口岸救災工作。（取材自阿里巴巴公益）
阿里巴巴響應吉隆口岸救災工作。（取材自阿里巴巴公益）

精華 FAQ

  • 因西藏吉隆口岸發生嚴重山洪與泥石流災情，金鷹電視藝術節組委會以「人民至上、生命至上」為原則，決定將原定28日至30日舉行的第33屆中國電視金鷹獎頒獎活動延期。

  • 黃曉明、佟麗婭、肖戰、檀健次、楊紫、朱一龍、王一博、辛芷蕾、迪麗熱巴、雲旗等50多位藝人，透過黃曉明明天愛心基金及其他基金會，合力捐款並提供應急物資。

  • 黃曉明明天愛心基金撥付50萬元並調配1000份應急包，另有200萬元由西藏當地統一使用；韓紅愛心慈善基金會則計畫捐贈1000萬元，用於應急救災與災後重建。

楊紫 肖戰 尼泊爾

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