因財產糾紛，孫宇晨(左)向景甜(右)及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。（取材自X平台、微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 孫宇晨律師證實，已向景甜及其父母提告追討3000多萬元彩禮。

孫宇晨律師證實，已向景甜及其父母提告追討3000多萬元彩禮。 重點二： 雙方曾論及婚嫁但今年上半年分手，案件已受理並進入財產保全。

雙方曾論及婚嫁但今年上半年分手，案件已受理並進入財產保全。 重點三：景甜工作室否認相關爆料，強調不會為錢出賣愛情並交由法院處理。

中國女星景甜 日前才被狗仔影射代孕生子，引發熱議，如今最新進度曝光。幣圈大亨、TRON創始人孫宇晨的律師證實，孫宇晨提告要求景甜歸還逾3000萬元（人民幣，下同）聘金，律師並證實兩人曾論及婚嫁，因今年上半年分手而依規追討婚約財產；與此同時，孫宇晨於社群發文爆料指女方曾在海外索要5000萬美元代孕費。景甜工作室則嚴正聲明反駁，斥責相關指控為挾持名譽「碰瓷」行為，並稱不會為錢出賣她的愛情。全案已進入法律程序。

孫宇晨律師張起淮昨在微博 上發布一份案件事實聲明，指因為財產糾紛，孫宇晨向景甜及其父母提起民事訴訟超過3000萬，法院已受理並進行財產保全。

此次爭議的消息，最初是來自一名娛樂博主在網上爆料，稱景甜假藉代孕為名向富商男友索取巨額金錢，還公開了一份疑似合約，指男方支付第一期10萬美元並轉帳3000萬給景甜，甚至安排私人飛機和洛杉磯的高檔酒店以供其所需，前後在她身上花了近5000萬元。但代孕手術進行時，景甜卻聲稱因生理期無法取卵，並暗示若要她留美等待下個時機，需再支付5000萬美元，男方拒絕後，她便突然消失回國，刪除對方聯絡方式，也沒有還他巨款。

而隨著張起淮的證實，上述博主爆料被網友視為實錘。張起淮回應稱，景甜跟孫宇晨之前是情侶關係，已論及婚嫁，但今年上半年已分手。孫宇晨主要訴求是歸還3000多萬彩禮，「兩人分手，還錢就行了，但是錢不給就不可以」。

27日晚，張起淮發布案件事實說明，稱原告方向法院申請財產保全。案件受理後，被告景某方依法提出管轄權異議，目前該異議尚在法院審理過程中。

對此，景甜工作室迅速發布嚴正聲明，「聲譽是藝人的生命，也是藝人的軟肋。但我們有勇氣對以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為說不。我們無意占用公共資源，一切交給法院處理」。

而就在景甜工作室發布回應之後約一分鐘，孫宇晨便於晚間7點10分在社群平台X發布一篇題為「我的女友景甜」的長文，文中聲稱女方曾赴美國蒙太奇拉古納海灘進行取卵，兩人並曾規畫透過代孕生子，但女方抵達診所後向他索要5000萬美元，並表示「沒有5000萬，就不取卵。」他當下並未答應，最終也沒有支付這筆款項，並將此事描述為兩人關係走向結束的重要轉折。

孫宇晨也在長文中表示，自己曾於2026年1月2日在馬爾地夫向女方求婚，並向女方父母支付3000萬元作為「彩禮」，不過兩人最終仍在今年上半年分手。不過孫宇晨在文末標註純屬虛構，也引發熱議。

而景甜在今天又發布了最新的回應：我過去，現在，未來，都不會為錢出賣我的愛情，更不會出賣我的靈魂。我依然相信愛情，我依然眼光不行，我依然智慧欠奉。但我相信法律，相信善良，相信終究會有的正義和公平。時間會證明一切。

孫宇晨代理律師張起淮，於晚間6點53分發文，證實孫宇晨已對景甜及其父母提起逾3000萬元人民幣民事訴訟。（取材自張起淮微博）

景甜捲入了一宗涉及代孕的爭議事件。（取材自微博）

圖為去年前往出席川普晚宴的孫宇晨。（取材自X平台）