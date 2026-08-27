我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安大略湖正式改名美國湖 川普：現在只差1個海洋

華盛頓號剛到中東 羅斯福號將前往換防

大規模招聘畢業生又勸退離職 中國上市公司被批後致歉

中央社台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
星宇股份發出致歉信。(星宇股份官方微博)
星宇股份發出致歉信。(星宇股份官方微博)

中國江蘇省常州市一家上市公司今年錄取440名應屆畢業生，卻在他們入職僅一個多月後，就批量「勸退」，要他們離職，粗糙手法引發批評和當局重視。今天這家公司發出致歉信。

綜合中國媒體快科技及封面新聞等報導，近日，從事燈具製造的A股上市公司星宇股份被曝出「羞辱式」勸退應屆畢業生。他們當中有不少是碩士學歷，去年秋天還未畢業時就已經被錄取研發類職務，對第一份工作滿懷期待。

不料入職僅一個多月，該公司人力資源部門以行業市場環境不佳為由，集中約談一批新進員工，要求他們以「個人原因」為由主動離職，可獲得半個月薪資作為補償；不願簽字離職的員工，將被調整至工廠從事線路插接等流水線工作。

對於學生來說，不甘心就這樣接受自願離職，但重新分配至工廠，就算通過考核對履歷也只有扣分，這種「二選一」十分無奈。

25日，常州市人力資源和社會保障局發布情況通報稱，涉事企業共招錄2026屆畢業生440名，與其中107人解除勞動合約，協商過程中方法簡單生硬，缺乏充分有效溝通，造成不良影響，對此企業深表歉意，已對人力資源總監作出停職處理。

星宇股份27日向107位被勸退應屆生發致歉信，承認在決策上有失誤，管理上有疏漏。為了彌補過失，該公司對這107名離職員工即時發放為期3個月的求職生活補貼，並在這段時間提供免費住宿；積極連繫其他企業提供適配崗位；如3個月內未實現就業，給予6個月的薪資作為補償。

當前中國青年失業率攀升，「穩就業」仍是官方首要政策。微信公眾號「人民日報評論」今天就此事發文，指涉事公司近年利潤保持成長、現金流充沛，近期更重啟在港股上市，並非經營困難、無力履約。

這篇評論說，在當前就業壓力依然較大的背景下，廣大企業特別是上市企業，更應在穩就業中發揮積極作用，主動承擔社會責任。

精華 FAQ

  • 因為公司在錄取440名應屆畢業生後，入職僅1個多月便集中約談部分新人，要求以個人原因主動離職，否則就被調去工廠做流水線工作，做法被指粗糙且帶有羞辱性。

  • 常州市人社局通報指出，涉事企業與107人解除勞動合約的協商方式簡單生硬，已對人資總監停職；星宇股份則向受影響員工致歉，並提出求職補貼、住宿與再就業協助。

  • 評論認為，星宇股份並非經營困難而無力履約，作為近年獲利成長、現金流充沛的上市企業，更應在就業壓力升高時發揮穩就業作用，主動承擔社會責任。

上一則

解放軍上將趙宗岐被撤政協委員資格 港媒：捲入反腐風暴

延伸閱讀

要碩士畢業員工去打螺絲？常州前女首富公司爆「羞辱式」勸退

要碩士畢業員工去打螺絲？常州前女首富公司爆「羞辱式」勸退
11個月來最高 中國青年失業率7月升至17.9%

11個月來最高 中國青年失業率7月升至17.9%
中國逾百上市公司被通知要補繳稅款 總額約77億

中國逾百上市公司被通知要補繳稅款 總額約77億
川普大裁員致CIA離退者苦等退休金 恐釀國安破口

川普大裁員致CIA離退者苦等退休金 恐釀國安破口

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13
圖為在抗戰勝利八十周年大閱兵上，共軍火箭軍展示的的東風-5C導彈。(新華社)

向民間徵集腐敗證據 北京：徵求火箭軍部隊違規採購問題

2026-08-25 09:48
賽考斯（左）抵達北京，於8月23日至9月1日訪問北京、內蒙古、河南三地。（中新社）

她20年前在美租他的房 美退休老師訪中與「女兒」重逢 憶最樸素的交流

2026-08-24 15:58

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國

川普宣布國家緊急狀態 恐劍指中國
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局