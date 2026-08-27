解放軍上將趙宗岐被撤政協委員資格 港媒：捲入反腐風暴

趙宗岐。(本報系資料照)

中國全國政協常委會會議26日閉幕，共軍 上將趙宗岐被免去全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務並撤銷委員資格。港媒稱，趙宗岐被撤銷政協委員資格是因捲入解放軍 反腐風暴。

新華社報導，中國全國政協第十四屆全國委員會常務委員會第十八次會議26日下午在北京閉幕，通過關於免去趙宗岐第十四屆全國政協常委、民族和宗教委員會副主任職務並撤銷委員資格的決定。

據新加坡 聯合早報，71歲的趙宗岐來自黑龍江，上將軍銜，曾在中國陸軍第14集團軍擔任團長、師副參謀長、軍長等職，還曾擔任前西藏軍區副參謀長、參謀長以及重慶警備區副司令等職。

2016年共軍軍改後，趙宗岐從濟南軍區司令升任西部戰區司令，2021年退居二線，任全國人大外事委員會副主任委員，2023年再改任全國政協常委、民族和宗教委員會副主任。

趙宗岐任西部戰區司令時，2020年中印在邊界加萬河谷（Galwan River Valley）曾爆發死傷衝突。當時美國雜誌「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）引美方消息來源指，趙宗岐批准這次的邊界攻擊行動。

港媒明報指出，趙宗岐被撤銷政協委員資格是因捲入共軍反腐風暴。