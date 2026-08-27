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習近平9月訪美 中國外交部：中美就年內元首互動保持溝通

記者謝守真／即時報導
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中國外交部27日表示，中美雙方就年內元首互動安排保持溝通。美國總統川普此前透露中...
中國外交部27日表示，中美雙方就年內元首互動安排保持溝通。美國總統川普此前透露中國國家處息習近平預定9月24日訪美，但中方截至目前尚未正式公布相關日程。(路透)

中國國家主席習近平9月可能赴美訪問，相關行程備受外界關注，儘管美國總統川普7月曾透露習近平預定9月24日訪美，但中國官方截至目前尚未正式公布相關安排。中國外交部27日就此指出，中美雙方就年內元首互動安排保持著溝通。

中國外交部27日下午舉行例行記者會，由發言人林劍主持。針對中美高層互動相關問題，林劍做出上述簡短回應。在被問及川普26日就美國國內電力電網中的外國製造設備宣布「國家緊急狀態」，並指日益增長的電力需求使美國電力系統成為「敵對政府」的目標時，林劍指，中方一貫反對泛化國家安全概念、打壓別國企業的做法，希望美方為各國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。

另有媒體就美國執法部門炒作中國駭客網路攻擊相關問題提問。對此，林劍說，中方注意到相關報導，堅決反對並依法打擊駭客活動，同時堅決反對出於政治目的散布虛假訊息。美方所謂「聲明」缺乏實證、顛倒黑白。中方對美方再次借網路安全問題向中方潑髒水的錯誤做法，表示強烈不滿和堅決反對。

川普此前於7月曾透露，習近平預定9月24日訪美以及雙方會面，但中方截至目前尚未正式公布相關日程與規畫。在此同時，美國近日據報考慮以中國製造業產能過剩為由，對中國商品加徵7.5%的關稅。

中國商務部新聞發言人黃玲27日對此表示，美方以「產能過剩」為由，對包括中國在內的16個經濟體發起301調查，將經貿問題政治化，是典型的單邊主義、保護主義行為，中方對此堅決反對。她說，「我們將繼續密切關注並全面評估美方後續舉措，並保留採取一切必要措施的權利。」

黃玲還表示，中方此前已發布「關於所謂『產能過剩』問題的中方立場」文件，全面介紹了中方對所謂「產能過剩」相關問題的看法立場。「我願再次強調，看待產能問題，要秉持全面、客觀、公正的態度，不能以此為名、行保護主義之實。」

此前，中國外交部長王毅26日在北京會見美國駐中大使龐德偉（David Perdue）時說，雙方正在推動構建中美建設性戰略穩定關係。中美關係仍面臨各種風險挑戰，因此敦促雙方應把兩國元首達成的重要共識落到實處，聚焦積極議程，妥善管控分歧，為兩國高層交往排除干擾、克服障礙，推動中美關係朝著穩定、健康、可持續的方向發展。

龐德偉則在其社交平台X表示，本周與王毅、中國外交部副部長馬朝旭等官員，就習近平前往美國華府進行國事回訪的準備工作，進行有成效的討論。

圖為中國外交部發言人林劍。(歐新社)
圖為中國外交部發言人林劍。(歐新社)

精華 FAQ

  • 中國外交部表示，中美雙方就年內元首互動安排保持著溝通，但並未證實習近平9月訪美的具體日程，顯示相關安排仍在協調中。

  • 美方一方面考慮以中國製造業產能過剩為由加徵7.5%關稅，另一方面又就電網設備與網路攻擊問題對中方施壓，中方均表示反對。

  • 中方強調反對將經貿問題政治化，也反對泛化國家安全概念打壓企業；對於網攻指控則稱缺乏實證、顛倒黑白，並表示強烈不滿。

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