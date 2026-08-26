百米競速8.64秒奪冠 天工機器人再破紀錄
第二屆世界人形機器人運動會中，天工Ultra以8.64秒完成100米奪冠，連續刷新成績並包攬金銀牌，展現人形機器人高速移動能力的重大突破。
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第二屆世界人形機器人運動會中，天工Ultra以8.64秒完成100米奪冠，連續刷新成績並包攬金銀牌，展現人形機器人高速移動能力的重大突破。
在26日第二屆世界人形機器人運動會100米（大型組）比賽中，北京人形機器人創新中心天驕隊的天工Ultra機器人以8.64秒的成績奪冠，並包攬該賽項金銀獎牌。這是繼開幕式預賽上跑出9.39秒、半決賽跑出8.86秒後，第三度刷新人類百米世界紀錄，並包攬該賽項金銀獎牌。
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綜合北京亦莊公眾號、IT之家、港媒報導，現場畫面顯示，天驕隊與榮耀閃電隊同場競技，後半場突然發力，速度猶如貼地飛行，僅用8.64秒便跑完100米，超越牙買加運動員保特2009年創下的9.58秒世界紀錄。天驕隊隸屬於北京人形機器人創新中心。
據報導，北京人形機器人創新中心創新人形部負責人郭宜劼透露：「相比去年，天工Ultra在關節電機、構型和散熱等方面進行升級。比如，關節轉矩和轉速大幅提升，更大功率的電機能提升運動能力和爆發力，輕量化和破風設計則減少高速奔跑時的阻力。另外，針對機器人小腦能力的開發，也幫助其在身體控制上做得更好；算法上，面向100米，還對機器人進行了加速要快的針對性訓練。」
根據介紹，跑步對應的是人形機器人泛化移動能力，也是機器人落地日常生活的關鍵能力之一，將解決「怎麼去人能去的任意一個地方」的實際問題。
此外，機器人乒乓球決賽25日舉行，北京大學智源研究院聯合戰隊以0：2打敗香港大學SMASH戰隊，獲得金牌。
天工Ultra在第二屆世界人形機器人運動會100米大型組以8.64秒奪冠，並由北京人形機器人創新中心天驕隊包辦該賽項金銀牌，表現相當亮眼。 報導指出，機器人在關節電機、構型與散熱方面均有升級，並加入輕量化與破風設計；同時也針對加速與身體控制進行訓練，提升爆發力與穩定性。 百米跑步被視為人形機器人泛化移動能力的重要測試，牽涉到日常生活中的行走與到達能力，對未來解決機器人前往任意場景的實用需求具有指標意義。
精華 FAQ
天工Ultra在第二屆世界人形機器人運動會100米大型組以8.64秒奪冠，並由北京人形機器人創新中心天驕隊包辦該賽項金銀牌，表現相當亮眼。
報導指出，機器人在關節電機、構型與散熱方面均有升級，並加入輕量化與破風設計；同時也針對加速與身體控制進行訓練，提升爆發力與穩定性。
百米跑步被視為人形機器人泛化移動能力的重要測試，牽涉到日常生活中的行走與到達能力，對未來解決機器人前往任意場景的實用需求具有指標意義。
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