百米競速8.64秒奪冠 天工機器人再破紀錄

第二屆世界人形機器人運動會田徑100米決賽中，天驕隊以8秒64獲大型組冠軍。圖為決賽畫面。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 第二屆世界人形機器人運動會中，天工Ultra以8.64秒完成100米奪冠，連續刷新成績並包攬金銀牌，展現人形機器人高速移動能力的重大突破。

在26日第二屆世界人形機器人 運動會100米（大型組）比賽中，北京人形機器人創新中心天驕隊的天工Ultra機器人以8.64秒的成績奪冠，並包攬該賽項金銀獎牌。這是繼開幕式預賽上跑出9.39秒、半決賽跑出8.86秒後，第三度刷新人類百米世界紀錄，並包攬該賽項金銀獎牌。

▲ 影片來源：YouTube＠新京報（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合北京亦莊公眾號、IT之家、港媒報導，現場畫面顯示，天驕隊與榮耀閃電隊同場競技，後半場突然發力，速度猶如貼地飛行，僅用8.64秒便跑完100米，超越牙買加運動員保特2009年創下的9.58秒世界紀錄。天驕隊隸屬於北京人形機器人創新中心。

據報導，北京人形機器人創新中心創新人形部負責人郭宜劼透露：「相比去年，天工Ultra在關節電機、構型和散熱等方面進行升級。比如，關節轉矩和轉速大幅提升，更大功率的電機能提升運動能力和爆發力，輕量化和破風設計則減少高速奔跑時的阻力。另外，針對機器人小腦能力的開發，也幫助其在身體控制上做得更好；算法上，面向100米，還對機器人進行了加速要快的針對性訓練。」

根據介紹，跑步對應的是人形機器人泛化移動能力，也是機器人落地日常生活的關鍵能力之一，將解決「怎麼去人能去的任意一個地方」的實際問題。

此外，機器人乒乓球決賽25日舉行，北京大學智源研究院聯合戰隊以0：2打敗香港大學SMASH戰隊，獲得金牌。