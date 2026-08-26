被逼「買斷」或「當教練上班」 奧運冠軍劉翔發文硬槓上海體育局

2004年雅典奧運會男子110米欄決賽中，中國選手劉翔以12秒91的成績獲得金牌。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 劉翔發文抱怨退役安置僅剩買斷或當教練兩種選項，上海體育局則稱會依規妥善安排；雙方隔空交鋒後，事件引發外界對退役運動員保障的討論。

奧運 冠軍、中國前男子跨欄運動員劉翔26日在微博 發文求助，透露體育局要求他選擇「買斷」或「當教練上班」，引發社會各界關注。對此，上海市體育局與上海市競技體育訓練管理中心迅速回應，強調劉翔是鐫刻上海歷史的功勳體育人，將依據相關規定通過組織安置或自主擇業進行妥善安置。然而，劉翔隨後再度發文質疑，「十年了突然現在要安置我」，使這起退役運動員安置爭議持續升溫。

綜合川觀新聞、澎湃新聞報導，劉翔26日向網友徵求意見：「在線等，碰到個難題，希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」針對劉翔的疑問，上海市體育局表示，劉翔為上海體育做出突出貢獻，相關單位將根據國家體育總局與上海市關於運動員退役安置的有關規定，主要通過組織安置或自主擇業對其予以妥善安置。官方強調，體育局與競技體育訓練管理中心均會與劉翔保持良好的溝通交流，全力妥善做好各項保障與安置工作。

隨著事件發酵，劉翔26日深夜發布第二篇長文，吐露心中的迷茫與不滿。他坦言：「繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走。」劉翔表示，當教練若缺乏執教經驗恐毀他人前途，而「買斷」一詞過於古早難懂，且沒有第三條路可選，才會公開徵求網友意見。他更在評論區直言開嗆：「還依規？這是依的哪一條規？十年才想起來『安置』我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我。」

1983年出生於上海的劉翔，是亞洲田徑史上首位集奧運會、世錦賽冠軍及世界紀錄保持者於一身的傳奇運動員。他在2004年雅典奧運會男子110米欄決賽中，以12秒91打破奧運紀錄奪冠，並於2015年4月7日正式宣布退役。退役至今已長達近十年，此次因退役安置問題再度登上熱搜，引發外界對體育體制與退役保障的深刻討論。

網友對此看法不一，支持劉翔的人表示：「功勳運動員退役十年才來談安置，確實讓人看不懂」、「支持劉翔維護權益」；但也有網友抱持不同看法，認為「體育局提供買斷或轉教練都是合規流程，不明白有何可抱怨」、「既然是體制內培養出來的，就該按照規矩來辦理」。

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