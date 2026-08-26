我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾山洪預警失靈原因曝 男目睹妻子被沖走

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」

被逼「買斷」或「當教練上班」 奧運冠軍劉翔發文硬槓上海體育局

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2004年雅典奧運會男子110米欄決賽中，中國選手劉翔以12秒91的成績獲得金牌...
2004年雅典奧運會男子110米欄決賽中，中國選手劉翔以12秒91的成績獲得金牌。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

劉翔發文抱怨退役安置僅剩買斷或當教練兩種選項，上海體育局則稱會依規妥善安排；雙方隔空交鋒後，事件引發外界對退役運動員保障的討論。

奧運冠軍、中國前男子跨欄運動員劉翔26日在微博發文求助，透露體育局要求他選擇「買斷」或「當教練上班」，引發社會各界關注。對此，上海市體育局與上海市競技體育訓練管理中心迅速回應，強調劉翔是鐫刻上海歷史的功勳體育人，將依據相關規定通過組織安置或自主擇業進行妥善安置。然而，劉翔隨後再度發文質疑，「十年了突然現在要安置我」，使這起退役運動員安置爭議持續升溫。

綜合川觀新聞、澎湃新聞報導，劉翔26日向網友徵求意見：「在線等，碰到個難題，希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」針對劉翔的疑問，上海市體育局表示，劉翔為上海體育做出突出貢獻，相關單位將根據國家體育總局與上海市關於運動員退役安置的有關規定，主要通過組織安置或自主擇業對其予以妥善安置。官方強調，體育局與競技體育訓練管理中心均會與劉翔保持良好的溝通交流，全力妥善做好各項保障與安置工作。

隨著事件發酵，劉翔26日深夜發布第二篇長文，吐露心中的迷茫與不滿。他坦言：「繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走。」劉翔表示，當教練若缺乏執教經驗恐毀他人前途，而「買斷」一詞過於古早難懂，且沒有第三條路可選，才會公開徵求網友意見。他更在評論區直言開嗆：「還依規？這是依的哪一條規？十年才想起來『安置』我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我。」

1983年出生於上海的劉翔，是亞洲田徑史上首位集奧運會、世錦賽冠軍及世界紀錄保持者於一身的傳奇運動員。他在2004年雅典奧運會男子110米欄決賽中，以12秒91打破奧運紀錄奪冠，並於2015年4月7日正式宣布退役。退役至今已長達近十年，此次因退役安置問題再度登上熱搜，引發外界對體育體制與退役保障的深刻討論。

網友對此看法不一，支持劉翔的人表示：「功勳運動員退役十年才來談安置，確實讓人看不懂」、「支持劉翔維護權益」；但也有網友抱持不同看法，認為「體育局提供買斷或轉教練都是合規流程，不明白有何可抱怨」、「既然是體制內培養出來的，就該按照規矩來辦理」。

(網頁截圖)
(網頁截圖)

精華 FAQ

  • 他表示體育局要求自己在「買斷」與「當教練上班」之間二選一，沒有第三條路可走，因此上網徵求意見，也質疑退役多年後才突然談安置，讓他感到不合理。

  • 上海市體育局強調劉翔是對上海體育有重大貢獻的功勳運動員，相關單位將依照國家體育總局與上海市規定，透過組織安置或自主擇業等方式妥善處理。

  • 因為劉翔是知名奧運冠軍，退役安置又涉及體制、權益與制度公平等議題；加上他公開質疑「十年才安置」，讓外界重新討論退役運動員保障是否完善。

奧運 微博

上一則

湖南「扶老人被索賠」事件發酵 網紅與友人捐10萬支持店主

延伸閱讀

1月才退役 冬奧冠軍武大靖出任中國短道速滑主教練

1月才退役 冬奧冠軍武大靖出任中國短道速滑主教練
花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸
上海推「滬八條」提振房市 買房最高補貼8萬

上海推「滬八條」提振房市 買房最高補貼8萬
台勞動部長訪滬出席技能競賽？ 陸：一中原則處理

台勞動部長訪滬出席技能競賽？ 陸：一中原則處理

熱門新聞

「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

2026-08-20 20:49
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
毛肚被點名是常被商家泡甲醛的食物之一。（取材自飯點資訊）

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

2026-08-25 06:30
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

2026-08-20 00:08
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
一名浙江男子住破房、穿20元衣服，20年攢下789萬元，卻在短短數天內被騙光。（視頻截圖）

浙江男節儉20年存800萬元 想炒股6天被騙光 還遭諷「你是最大客戶」

2026-08-22 21:13

超人氣

更多 >
三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機

三生肖8月下旬財神庇佑 屬蛇靠「閒聊」接軌新商機
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了
桃莉芭頓的老派愛情：結婚58年 與老公愛開露營車野餐「維持浪漫」

桃莉芭頓的老派愛情：結婚58年 與老公愛開露營車野餐「維持浪漫」