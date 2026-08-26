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藝術家高兟遭中國定罪判刑3年 美國表達嚴重關切

中央社華盛頓26日綜合外電報導
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中國天安門。（路透）
中國天安門。（路透）

美國今天就中國將藝術家高兟定罪一事表達「嚴重關切」。高兟最著名的作品之一是毛澤東銅像「懺悔」，該作品描繪毛澤東跪地懺悔的樣貌。

法新社報導，華府這番公開指責，距離中國國家主席習近平預計對美國進行備受矚目的國是訪問，並受美國總統川普（Donald Trump）接待，只剩下不到一個月。

美國國務院一名發言人表示：「我們對高兟案表達嚴重關切。我們注意到，他被定罪所依據的法律，是在其遭指控的行為發生多年後才制定的。」

發言人還說，美國駐北京大使館以及「其他幾個外交使團」的外交官曾試圖旁聽高兟25日的宣判，但遭法院方面拒絕進入。

他表示：「美國持續支持表達自由權，包括透過藝術行使這項權利。」

70歲的高兟與其弟弟高強合稱高氏兄弟，山東人，是先鋒藝術家。

高兟2022年移居美國，2024年8月攜家人回國探親期間，警方在他位於北京郊外的工作室將其帶走，妻子和7歲兒子被禁止離境。

25日上午，高兟被河北省三河市法院以「侵害英雄烈士名譽」罪判刑3年。

今年3月底，高兟案開始不公開的庭審。據其妻子表述，高兟拒不認罪。考慮到他已被羈押2年，理論上他將於明年獲釋。高兟決定提起上訴。

精華 FAQ

  • 美國國務院公開表示對高兟案「嚴重關切」，並重申支持表達自由，尤其是透過藝術行使言論與創作權利，同時對法院拒絕美方官員旁聽宣判表示不滿。

  • 河北省三河市法院以「侵害英雄烈士名譽」罪判處高兟3年徒刑。美方指出，作為定罪依據的法律，是在他被指控行為發生多年後才制定的。

  • 高兟在2024年8月返中國探親後被帶走，妻兒亦受影響；他已羈押2年、理論上明年可獲釋，且據其妻子說法他拒不認罪，並已決定提出上訴。

國務院 習近平 華府

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