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嫌犯曾自稱男友報警 25歲中籍女赴韓領畢業證書遇害

中國新聞組／即時報導
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「文文」就讀大邱加圖立大學研究所，8月14日入境南韓是為了回校領取畢業相關證書。...
「文文」就讀大邱加圖立大學研究所，8月14日入境南韓是為了回校領取畢業相關證書。（取材自X平台）

AI摘要

文章摘要整理：

中國籍女留學生赴南韓領取畢業證書期間失聯，警方後來在30多歲嫌疑人的住處發現其遺體，案件疑涉暴力殺人，正進一步調查動機與經過。

原本只是一次赴韓領取畢業證書的行程，卻在短短幾日傳出噩耗。25歲中國籍女留學生「文文」(化名)日前赴南韓大邱，準備完成學業後返國，8月20日晚間與家人失去聯繫，家屬苦等多日後，南韓警方25日晚證實，該女子已遭殺害，並在一名30多歲男子位於慶山市的住所內發現遺體，更令人震驚的是，最初向警方報案、聲稱女子失蹤的人，正是目前遭逮捕的嫌疑人，他當時還自稱是死者的「男友」。

據南韓警方消息，涉案男子年約30多歲，25日晚間在慶尚北道慶山市遭警方拘捕，警方隨後在其住所發現「文文」的遺體。目前警方已依涉嫌殺人罪展開調查，並進行屍檢，以釐清確切死亡時間及死因。

綜合紅星新聞、觀察者網等報導，「文文」今年25歲，就讀大邱加圖立大學研究所，8月14日入境南韓是為了回校領取畢業相關證書。據家屬說法，她抵韓後最初幾天一切正常，直到20日晚間，她在學校附近與朋友分開後便失去聯繫。

從警方掌握的最後行蹤顯示，她曾從慶山前往大邱，最後出現在東大邱站附近。女子家屬此前也透露，她早已買好23日從仁川機場返中的機票，回國後原本準備前往新單位報到。

21日晚間，涉案男子主動向警方報案，聲稱自己是「文文」的男友。警方最初依一般失蹤案件展開搜索，但在詢問該男時，發現他的說法可疑，進一步追查女子失蹤前後的活動軌跡後發現，以「報案人」身分出現的男子嫌疑重大。

警方懷疑，男子主動報案是企圖混淆警方視線、干擾初期調查。目前，涉案男子報案的具體意圖，以及案件發生經過與犯案動機，都有待進一步釐清。但警方初步判斷死因可能涉及暴力犯罪。

「文文」失聯後，一直由姊姊獨自承受尋人壓力，如今妹妹確認遇害，但父母仍不知情。此外，網上流傳疑似女子家人在社交平台呼籲尋人的帖文，有「文文」與南韓前總統文在寅的合影，多名網民轉發相關帖文。

總領事館表示，已要求南韓警方立即展開全面調查，依法嚴懲犯罪嫌疑人，並將繼續與韓方保持密切聯繫，全力為死者家屬處理後續事宜提供領事協助。

精華 FAQ

  • 她原本赴南韓大邱領取畢業相關證書，8月20日晚間與家人失去聯繫，當時她已準備完成學業後返國，並買好23日回中國的機票。

  • 警方先接獲一名自稱是死者男友的男子報案，後來發現其說法可疑，追查行蹤後在他位於慶山市的住處找到遺體，隨即以殺人嫌疑展開調查。

  • 警方仍在透過屍檢確認確切死亡時間與死因，也在調查嫌疑人報案的真正意圖、案發經過與犯案動機，並初步判斷可能涉及暴力犯罪。

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