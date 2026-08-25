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貝森特揚言經濟制裁伊朗恐涉及中國 中：密切關注動向

記者黃雅慧／即時報導
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中國外交部發言人林劍。歐新社
中國外交部發言人林劍。歐新社

美國財政部貝森特公佈多項針對伊朗的經濟制裁措施，並稱對於那些不參與這一行動的國家可能採取反制措施。中國外交部發言人林劍25日在例行記者會上表示，密切關注動向，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當權益。

林劍表示，中方已多次表明，堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，經濟戰、極限施壓無助於解決問題，只會進一步激化矛盾衝突，造成風險外溢，擾亂全球的經濟金融秩序，損害他國正當權益。

林劍指，當務之急是推動局勢降溫，盡快回歸對話談判軌道。中方將採取一切必要措施，堅定維護自身權益。

面對與會媒體持續詢問面對美國制裁威脅，中方是否考慮採取應對措施保護自身利益，美國財政部的有關措施是否對中國銀行業造成衝擊等問題，林劍再回：「中方將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當權益。」

與會媒體再追問，美方表示，會給各國一定的時間結束與伊朗的合作，中方是否已經收到相關的要求，對美國財政部公告中提到的中國實體和個人，中方有何應對措施問題，林劍再回：「我們正在密切地關注相關動向，將採取一些必要措施，堅定維護自身權益。」

貝森特24日表示，美國正發起「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast），新目標是「切斷支撐這個殘暴政權的每一條經濟命脈，直到德黑蘭孤立無援」，並表明沒有國家能逃脫美國制裁。被問及是否會制裁與伊朗有業務往來的中國銀行時，貝森特表示沒有人可以凌駕於美國的制裁之上，只要他們是伊朗商貿交易的一部分，就將成為制裁目標。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 貝森特公布多項針對伊朗的經濟制裁，並稱要切斷支撐伊朗政權的經濟命脈，還表示任何參與伊朗商貿交易的國家或實體，都可能成為制裁目標。

  • 中國外交部發言人林劍表示，中方密切關注相關動向，堅決反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁，並反對經濟戰與極限施壓。

  • 林劍多次重申，中方將採取一切必要措施，堅定維護自身正當權益；同時主張當務之急是推動局勢降溫，盡快回到對話談判軌道，避免衝突外溢。

財政部 伊朗 貝森特

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