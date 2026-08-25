向民間徵集腐敗證據 北京：徵求火箭軍部隊違規採購問題

圖為在抗戰勝利八十周年大閱兵上，共軍火箭軍展示的的東風-5C導彈。(新華社)

據官媒觀察者網報導，為著力整治火箭 軍" rel="213996">火箭軍 採購問題，24日，軍隊採購網發布《關於徵集火箭軍部隊違規採購問題的公告》，全文如下：

為著力整治火箭軍採購領域問題，廣泛接受社會監督，現面向社會公開徵集違規採購問題有關資訊。

一、受理範圍。主要受理火箭軍部隊組織進行的物資服務、工程、副食品、藥品耗材等採購活動有關違規問題（含招標代理機構組織項目），包括但不限於需求編制、採購評審、合約履約、網上採購等。

二、受理方式。參加火箭部隊採購活動的供應商、評審專家、招標代理機構、投標代理人，以及軍隊內部與項目相關人員，可撥打舉報電話010—66335967，相關佐證資料郵寄地址另行告知。

三、其他事項。回饋問題應客觀真實、事實清楚、表達準確，舉報事項應附加相關證據資料，且來源應合法遵守、真實有效，否則不予受理。受理截止時間2026年11月30日。

據維基百科，2023年中國人民解放軍火箭軍開始查腐敗案，簡稱火箭軍案，即一系列涉及中共人民解放軍火箭軍、中央軍事委員會裝備發展部、航天軍工企業和軍工研發相關高校的腐敗案件，也是中共二十大召開、習近平 開始其第三個中共中央總書記和中央軍委主席任期後，首宗涉及軍方最高層的腐敗案件。

2023年7月起，陸續有軍隊和軍工企業高級幹部被免職，有的已被罷免人大代表、撤銷政協委員資格，有的被開除中共黨籍。涉及人士包括中央軍委委員、國務委員兼國防部部長李尚福，全部三任火箭軍司令員李玉超、周亞寧、魏鳳和等。李尚福、魏鳳和的腐敗情況在2024年6月27日被首次公開證實，但腐敗案的完整涉事人員名單和具體情形並未披露。

2026年5月，中國軍事法院分別判處魏鳳和、李尚福死緩，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，同時決定在其緩刑期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。