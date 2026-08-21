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中國AI快速成長 是因為科學家很懂如何把研究變現

記者顏伶如／即時報導
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中國人工智慧(AI)出現驚人的快速成長，是因為出身大學實驗室的科學家憑著創新與模...
中國人工智慧(AI)出現驚人的快速成長，是因為出身大學實驗室的科學家憑著創新與模仿緊緊跟隨Anthropic、OpenAI腳步，而且這群科學家非常懂得怎麼把研究成果變現。（路透）

華爾街日報20日報導，中國人工智慧(AI)出現驚人的快速成長，是因為出身大學實驗室的科學家憑著創新與模仿緊緊跟隨AnthropicOpenAI腳步，而且這群科學家非常懂得怎麼把研究成果變現。中國AI初創公司正在迎頭趕上OpenAI及Anthropic等美國人工智慧先驅，中國開發者有獨創性、國家支持、開源共享以及從美國模型「蒸餾」(Distillation)技術做為依靠而取得進展，但仍面臨先進晶片數量少於美國競爭對手等限制。

唐傑(Tang Jie)與楊植麟(Yang Zhilin)十多年前只是師徒，如今搖身一變成為中國人工智慧巨頭，讓美國AI先驅提心吊膽。清華大學教授唐傑參與創立能力與全球使用都緊追於Anthropic和OpenAI之後的中國AI新創公司「智譜」(Z.AI)，楊植麟則領導另一家公司「月之暗面」(Moonshot AI)，兩家公司估值均達到數百億。

中國AI模型迅速崛起引發矽谷與華府一連串質疑：中國AI實驗室怎麼能在如此短時間內走這麼遠？AI模型究竟從何而來？唐傑與楊植麟的公司是否偷竊美國模型？美國是否應該基於國家安全禁用他們的產品？

49歲的唐傑研究機器學習已有四分之一世紀，十多年前就是第一批使用電腦執行理解語言、識別人臉等任務的中國AI專家之一。唐傑、楊植麟與許多來自清學大學與少數機構的其他研究同僚，在中國科技中心形成一個虛擬的「矽谷」。發表研究成果的文化、偏好開源技術以及免費下載與修改等特點，使得知識在這些科學家之間順暢交流。

報導指出，為了在生成式AI(generative AI)時代大步追趕，中國公司依賴結合獨創與模仿的模式，這是中國過去在電子產品、汽車以及綠色能源等領域取得成功的背後推手。中國AI開發者引進曾在美國受訓的電腦科學家，並且緊盯美國最新進展。但爭議的是，某些公司似乎「蒸餾」美國模型以快速訓練自家模型。Anthropic便曾指控包括「智譜」與和「月之暗面」等中國公司違反使用政策，從事大規模「蒸餾」行為。

「智譜」本月發布GLM-5.3最新模型，號稱網路安全能力足以媲美Anthropic的Mythos 5。

北京了解華府可能阻止外國人取得美國頂尖模型，因此透過國家資金支持AI開發者，放寬規定協助初創公司在公開市場上市。資金與人才則都湧入身為中國理工科旗艦學府的清華大學。

不過，DeepSeek共同創辦人梁文鋒(Liang Wenfeng)今年5月在一場會議中說，中美公司之間最關鍵的差距不是人才，而是電腦晶片。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 關鍵在於中國科學家把研究成果迅速商品化，結合創新、模仿、開源共享與國家支持，並透過觀察美國最新進展加速迭代，形成強大追趕動能。

  • 唐傑參與創立智譜，楊植麟領導月之暗面，兩人都出身學界、又能把研究導向產品與商業化，成為中國AI快速崛起的代表人物。

  • 外部爭議是美方質疑中國公司是否大規模蒸餾美國模型，甚至可能涉及政策違規；內部最大瓶頸則是先進晶片數量不足，限制訓練與擴張能力。

人工智慧 OpenAI Anthropic

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