我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

潤了？安踏前CEO徐陽舉家遷美 起飛後才發朋友圈

偷拍性愛片消失1年 南京紅姐豹紋裝現身廣州將復出？

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「南京紅姐」被爆出與多男發生性行為，引發熱議。（視頻截圖）
「南京紅姐」被爆出與多男發生性行為，引發熱議。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網傳疑似南京紅姐在廣州商場現身試穿女裝。
  • 重點二：照片中的豹紋裝扮與化妝狀態引發網友熱議。
  • 重點三：消息未獲證實，部分網友質疑是認錯人。

一年前，男扮女裝的「南京紅姐」因偷拍傳播淫穢影片落網，但近日傳出，他「重出江湖」，被網友目擊到紅姐現身在廣州，而且狀態看起來不錯，相關話題再次在社交平台上引起熱議。

綜合媒體報導，有網友在社交平台發圖文稱，一位疑似「南京紅姐」的人現身廣州某商場的服裝店試穿衣服，照片可見紅姐身穿豹紋雪紡露背上衣，搭配牛仔短褲及高跟涼鞋，手拎米白色包包，髮型仍是過去的招牌瀏海加長髮。他站在服飾店鏡子前，而鏡中可見紅姐化妝，氣色還不錯。

發文網友表示，「紅爺出現啦！讓我吃驚的是，他現在居然光明正大穿女裝出來完全女性裝扮在試女裝，確實有點姿色的，不知道他老客戶還來不來了，現在轉移陣地跑廣州去了」。照片曝光也掀起網友討論，「重出江湖」、「那件豹紋裝不錯，想買了」，「紅姐身材不差啊」，還有人說，「人家也不礙著你，他開心就好。」

疑似是「南京紅姐」被發現身穿豹紋露背裝現身廣州某商場。(取材自小紅書)
疑似是「南京紅姐」被發現身穿豹紋露背裝現身廣州某商場。(取材自小紅書)

目前尚未有可靠消息來源證實，也有不少網友質疑可能是認錯人，「紅叔不是去坐牢了嗎？這是無辜路人吧」。

去年7月，「紅姐」被爆出涉嫌長期以女裝身分誘騙多名男子發生無套性行為，在短短三年間達陣「千人斬」成就，並在網上上傳未經「打碼」的性愛影片，遭南京警方逮捕。但許多恩客紛紛表示「用過的都說讚」，強調紅姐的服務相當到位、有品質，進而引發網友討論。南京市公安局江寧分局當時通報，紅姐真實身分為焦某某，38歲，來自外省。

據此前報導，焦某某化身「阿紅」，透過濾鏡、假髮和變聲器營造熟女形象，態度溫柔，自稱可提供「免費服務」，只要求對方帶水果、飲品或紙巾作為見面禮。有人在見面過程中識破「紅姐」是男兒身，卻仍選擇留下並稱「來都來了」，引發熱議。

精華 FAQ

  • 根據社交平台流傳的圖文，疑似「南京紅姐」的人被拍到出現在廣州某商場的服裝店，當時正在試穿衣服，因此再度掀起網路討論。

  • 照片中對方穿著豹紋雪紡露背上衣、牛仔短褲與高跟涼鞋，手拿米白色包包，髮型仍像過去的瀏海長髮造型，鏡中也可見化妝後的狀態。

  • 目前尚未有可靠消息來源證實這名現身者就是南京紅姐，因此也出現不少質疑聲音，認為可能只是長相相似或被網友誤認的路人。

上一則

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

延伸閱讀

旅拍完就扔 低價「次拋衣」爆款熱銷50萬件

旅拍完就扔 低價「次拋衣」爆款熱銷50萬件
重炒戀情舊傳聞？ 王嘉爾、宋雨琦「見家長」衝熱搜 網吐槽沒實證

重炒戀情舊傳聞？ 王嘉爾、宋雨琦「見家長」衝熱搜 網吐槽沒實證
章子怡47歲素顏上健身房被拍 網讚「天生擁有電影臉」

章子怡47歲素顏上健身房被拍 網讚「天生擁有電影臉」
江西男到越南見女友家人 遭浪捲走失蹤11天 網：被嘎腰？

江西男到越南見女友家人 遭浪捲走失蹤11天 網：被嘎腰？

熱門新聞

中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30

超人氣

更多 >
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來

中國祭邊控／新規9月15日實施 南加華人怕回不來
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進