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潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

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「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷...
「安踏」前執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，本月18日宣布舉家遷居美國洛杉磯。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：安踏前CEO徐陽7月15日以家庭原因辭職。
  • 重點二：8月18日他在飛往洛杉磯途中發朋友圈。
  • 重點三：中國收緊出境管理時點引發外界聯想與議論。

中國最大本土運動品牌「安踏」，原執行長徐陽今年7月15日以「家庭原因」為由辭任後，18日他透過微信朋友圈首度回應離職原因稱，將陪家人遷居美國洛杉磯。徐陽發布消息時人已在飛往洛杉磯的航班上，正值北京當局收緊出境管理之際，引發網友議論紛紛，有人留言：「起飛了才敢發朋友圈」，「不會是潤了吧。」

由於中國新頒布的「國務院關於出境入境管理的規定」即將於9月15日起施行，徐陽此時舉家遷居美國引發不少聯想。

徐陽在微信朋友圈寫道：「沒有安排任何一場道別，是因為辜負信任的愧疚和不願示人的軟弱，希望大家都好好的！」據消息人士透露，徐陽當天的朋友圈定位顯示為香港國際機場，所分享的航班資訊則顯示飛機已起飛約1小時。

安踏在中國運動鞋服市場居絕對龍頭地位‌，以集團口徑計算，2022年至2025年連續四年以21.8%至23%的市占率穩居‌第一‌，營收規模約第二名李寧的兩倍，為全球前三大體育用品集團之一。

公開資料顯示，徐陽2006年加入安踏，從品牌管理中心總監做起，2013年出任籃球事業部總經理，2023年1月接任安踏品牌CEO。

南方都市報指出，徐陽擁有安踏近20年任職經歷，長期負責品牌營銷工作。今年7月15日，安踏突然宣布，為進一步推動安踏品牌的轉型升級與業務發展，安踏集團執行董事、集團聯席CEO賴世賢即日起將代理安踏品牌CEO一職，原安踏品牌CEO徐陽因家庭原因辭任該職，集團已批准並將另有任用。

8月18日，徐陽發朋友圈首次回應離職原因，稱因家人留學原因離職安踏，即將陪伴家人遷居洛杉磯。徐陽並稱，「沒有安排任何一場道別，是因為辜負信任的愧疚和不願示人的軟弱，希望大家都好好的！」

法廣指出，新規引發外界對出境管理收緊的擔憂。新加坡管理大學楊邦孝法學院法學教授高樹超（Henry Gao）則表示，新規可能使被視為構成國家安全風險的人，在未被告知決定的情況下遭限制出境。高樹超並提醒：「趁你還能離開時就離開」。

精華 FAQ

  • 安踏7月15日公告稱，徐陽因家庭原因辭任安踏品牌CEO，並由集團聯席CEO賴世賢代理該職。之後徐陽本人在朋友圈補充，表示是因家人留學原因離職，並將陪家人搬到洛杉磯。

  • 徐陽8月18日首次發朋友圈回應，說自己因家人留學要離開安踏，接下來會陪伴家人遷居美國洛杉磯。他還寫道沒有安排道別，因為有愧疚與軟弱，希望大家都好好的。

  • 因為消息傳出時正逢中國收緊出境管理的新規將上路，而徐陽又是在飛往洛杉磯途中才發文，還被指定位於香港國際機場，因而引發「潤了吧」等聯想與討論。

微信 洛杉磯 國務院

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