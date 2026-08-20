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誰殺死了駕訓班 中國5年內估減少1/4家數

中央社上海20日電
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中國駕訓班未來5年內將減少1/4以上。(新華社)
中國駕訓班未來5年內將減少1/4以上。(新華社)

中國駕訓班過去是學員要排隊等練習開車，如今這行業8成不賺錢，估計未來5年內駕訓班將減少1/4以上。原因除了出生人口減少，年輕人消費觀念轉變更是重要因素。

有中媒引述中國全國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹表示，年輕人消費觀念根本轉變，「00後」（2000至2009年出生）按需求消費；加上傳統學車體驗差，年輕人普遍延後甚至放棄學開車。崔東樹預測，2026年至2027年是淘汰高峰，2030年後供需趨於平衡，預計行業總量縮減25%至35%。

「誰『殺死』了駕校」話題前些天成為中國微博熱搜第一名。中媒先前報導，今年暑假本來應該是學開車旺季，山東濟南一家駕訓班，15輛訓練車只有4輛在教學，其餘的車都在角落待命。

第一財經今天報導，有資料顯示，中國超過2.1萬家駕訓機構中，逾8成沒盈利，產能利用率平均僅28.6%。

報導分析，駕訓班生意差有多個因素，其中之一在於適齡學車人口變化。

在汽車開始普及階段，學駕照有剛滿18歲或剛入職場的年輕人，也有大量30多歲以上的人，並且中年人的占比較高；但多年下來，中年人有學車需求的幾乎都已考取駕照。

另從出生人口來看，若以10年為一個階段，「00後」1.63億人，相比之下，「60後」到「90後」，每個階段都超過2億人。

同時，年輕人的消費理念在變化。隨著網約車越來越方便，大城市的地鐵、公車網路日益發達，交通替代方式多。家住廣州番禺的李先生幾年前買過一輛SUV，用了兩年就賣掉，「現在地鐵和打車（叫車）這麼方便，比買車養車的開支少多了」。

精華 FAQ

  • 報導指出，中國2.1萬家以上駕訓機構中，超過8成沒有盈利，平均產能利用率只有28.6%。業界普遍認為需求下滑、教學資源閒置，已讓駕訓班陷入長期低迷。

  • 原因包括00後更強調按需求消費，對學車的必要性降低；加上傳統學車體驗較差，許多年輕人選擇延後考照，甚至直接放棄學開車。

  • 崔東樹預測，2026年至2027年將是淘汰高峰，之後供需才會逐步平衡，整體行業總量可能縮減25%至35%，也就是5年內減少1/4以上。

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