我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣漲逾7萬美元 24小時爆倉逾30億美元

川普秀白宮新花崗岩停機坪 9/24迎習近平來訪

掛牌首日暴漲後 中國宇樹科技股價大跌18.7%

中央社台北20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2026世界機器人大會19日在北京開幕， 圖為宇樹科技展台。(新華社)
2026世界機器人大會19日在北京開幕， 圖為宇樹科技展台。(新華社)

中國人形機器人龍頭廠宇樹科技昨天正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，股價收盤較發行價暴漲460.34%，收在人民幣845元，但今天收盤跌破700點，收在687元，跌幅18.7%。

綜合南方都市報等中媒報導，宇樹科技20日開盤一路下跌，最低跌至685.01元，跌破700點，收在687元，跌幅18.7%，總市值人民幣2779億元（約412億美元）。

人形機器人是中國官方大力扶持的尖端產業之一。宇樹科技19日在上海證券交易所科創板掛牌上市，開盤就攻上1100元，與發行價150.8元相較暴漲629.44%；收在845元，較發行價暴漲460.34%。

中國財經媒體日前報導，宇樹科技10日啟動首次公開發行（IPO）申購，反應熱烈，參與者多達978.46萬人。由於該公司限制每人最多認購6000股，並以500股為1籤（1個認購單位），因此中籤率僅約萬分之1.8，創中國股市新股申購中籤率新低。

宇樹科技2023年本業營收僅人民幣1.58億元，2024年增至3.88億元，2025年更暴增至16.76億元，今年上半年已有11.52億元。獲利方面，宇樹今年上半年獲利2.74億元，首度轉虧為盈，原因是受惠於人形機器人應用需求快速成長。

精華 FAQ

  • 宇樹科技20日開盤後一路下跌，盤中最低跌至685.01元，終場收在687元，較前一日收盤下跌18.7%，市值約2779億元。

  • 19日上市首日，宇樹科技開盤一度衝上1100元，終場收在845元，仍較發行價150.8元暴漲460.34%，展現強烈市場追捧。

  • 宇樹科技受惠於人形機器人應用需求快速成長，2025年上半年營收達11.52億元、獲利2.74億元，首次由虧轉盈，帶動市場對其成長性看好。

宇樹

上一則

阿里財報淨利潤年減76% 美股盤前大跌5%

延伸閱讀

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富
中國人形機器人第1股宇樹科技掛牌 發行價每股150.8人民幣

中國人形機器人第1股宇樹科技掛牌 發行價每股150.8人民幣
他們都買到宇樹股票 978萬人打新瘋搶「中一籤爽賺7萬美元」

他們都買到宇樹股票 978萬人打新瘋搶「中一籤爽賺7萬美元」
宇樹科技未上市股 被炒到IPO價3.5倍

宇樹科技未上市股 被炒到IPO價3.5倍

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價