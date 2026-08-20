掛牌首日暴漲後 中國宇樹科技股價大跌18.7%
中國人形機器人龍頭廠宇樹科技昨天正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，股價收盤較發行價暴漲460.34%，收在人民幣845元，但今天收盤跌破700點，收在687元，跌幅18.7%。
綜合南方都市報等中媒報導，宇樹科技20日開盤一路下跌，最低跌至685.01元，跌破700點，收在687元，跌幅18.7%，總市值人民幣2779億元（約412億美元）。
人形機器人是中國官方大力扶持的尖端產業之一。宇樹科技19日在上海證券交易所科創板掛牌上市，開盤就攻上1100元，與發行價150.8元相較暴漲629.44%；收在845元，較發行價暴漲460.34%。
中國財經媒體日前報導，宇樹科技10日啟動首次公開發行（IPO）申購，反應熱烈，參與者多達978.46萬人。由於該公司限制每人最多認購6000股，並以500股為1籤（1個認購單位），因此中籤率僅約萬分之1.8，創中國股市新股申購中籤率新低。
宇樹科技2023年本業營收僅人民幣1.58億元，2024年增至3.88億元，2025年更暴增至16.76億元，今年上半年已有11.52億元。獲利方面，宇樹今年上半年獲利2.74億元，首度轉虧為盈，原因是受惠於人形機器人應用需求快速成長。
宇樹科技20日開盤後一路下跌，盤中最低跌至685.01元，終場收在687元，較前一日收盤下跌18.7%，市值約2779億元。 19日上市首日，宇樹科技開盤一度衝上1100元，終場收在845元，仍較發行價150.8元暴漲460.34%，展現強烈市場追捧。 宇樹科技受惠於人形機器人應用需求快速成長，2025年上半年營收達11.52億元、獲利2.74億元，首次由虧轉盈，帶動市場對其成長性看好。
精華 FAQ
宇樹科技20日開盤後一路下跌，盤中最低跌至685.01元，終場收在687元，較前一日收盤下跌18.7%，市值約2779億元。
19日上市首日，宇樹科技開盤一度衝上1100元，終場收在845元，仍較發行價150.8元暴漲460.34%，展現強烈市場追捧。
宇樹科技受惠於人形機器人應用需求快速成長，2025年上半年營收達11.52億元、獲利2.74億元，首次由虧轉盈，帶動市場對其成長性看好。
上一則