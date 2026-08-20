掛牌首日暴漲後 中國宇樹科技股價大跌18.7%

2026世界機器人大會19日在北京開幕， 圖為宇樹科技展台。(新華社)

中國人形機器人龍頭廠宇樹 科技昨天正式在上海證券交易所科創板掛牌上市，股價收盤較發行價暴漲460.34%，收在人民幣845元，但今天收盤跌破700點，收在687元，跌幅18.7%。

綜合南方都市報等中媒報導，宇樹科技20日開盤一路下跌，最低跌至685.01元，跌破700點，收在687元，跌幅18.7%，總市值人民幣2779億元（約412億美元）。

人形機器人是中國官方大力扶持的尖端產業之一。宇樹科技19日在上海證券交易所科創板掛牌上市，開盤就攻上1100元，與發行價150.8元相較暴漲629.44%；收在845元，較發行價暴漲460.34%。

中國財經媒體日前報導，宇樹科技10日啟動首次公開發行（IPO）申購，反應熱烈，參與者多達978.46萬人。由於該公司限制每人最多認購6000股，並以500股為1籤（1個認購單位），因此中籤率僅約萬分之1.8，創中國股市新股申購中籤率新低。

宇樹科技2023年本業營收僅人民幣1.58億元，2024年增至3.88億元，2025年更暴增至16.76億元，今年上半年已有11.52億元。獲利方面，宇樹今年上半年獲利2.74億元，首度轉虧為盈，原因是受惠於人形機器人應用需求快速成長。