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阿里財報淨利潤年減76% 美股盤前大跌5%

記者林宸誼／即時報導
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阿里巴巴集團20日發布最新一季財報。受到戰略轉型期的巨額投入，淨利潤人民幣105...
阿里巴巴集團20日發布最新一季財報。受到戰略轉型期的巨額投入，淨利潤人民幣105億元（約15.6億美元），年減76%。（路透）

阿里巴巴集團20日發布最新一季財報。受到戰略轉型期的巨額投入，淨利潤人民幣105億元（約15.6億美元），年減76%。此外，營收人民幣2,689億元，年增9%。受到財報獲利不佳影響，阿里美股盤前大跌5%。

儘管淨利潤短期承壓，但阿里在AI商業化方面加速推進，本季度AI 雲與算力服務收入年增45%，顯示出長期戰略布局的意圖。‌‌

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，全棧AI能力帶來商業化回報的持續提升。其中，阿里雲的外部商業化收入加速增長至45%，AI相關產品收入已連續第十二個季度實現三位數增長。近期連續發布的前沿語言、程式設計、視訊、語音、圖像、音樂模型性能均位列第一梯隊。

吳泳銘指出，阿里還推出了提升企業生產效率和能力的AI生產力平台千問辦公。得益於全棧AI戰略，阿里巴巴處於非常有利的行業地位。

財報顯示，在晶片層，阿里雲自研算力實現規模化商業化。平頭哥已建成覆蓋GPU、CPU及網路晶片的全棧自研體系，包括最新一代AI處理器真武M890在內的真武晶片，通過阿里雲，在自動駕駛、互聯網、金融等20多個行業的超650家外部客戶中實現廣泛的商業化應用。

在模型層，阿里模型持續開源，最新開源了參數規模2.4兆的Qwen3.8-Max和Qwen3.8-27B模型。

在電商業務方面，阿里該季度整體電商業務穩健，截至2026年6月30日，88VIP會員規模約6,400萬，持續雙位數增長。

其中，即時零售收入年增45%，成為大消費板塊的重要增長引擎。淘寶閃購在市占穩固的同時，用戶體驗（UE）與上季相比持續改善，進入減虧與增長並行的新階段，淘寶閃購平台活躍騎手約418.3萬人。

精華 FAQ

  • 主要因淨利潤僅105億元、年減76%，反映戰略轉型期投入龐大，短期獲利承壓，市場因此對財報反應負面，帶動美股盤前下跌5%。

  • 本季營收達2,689億元、年增9%。其中AI雲與算力服務收入年增45%，AI相關產品收入更連續第12個季度維持三位數增長，顯示商業化加速。

  • 88VIP會員約6,400萬且持續雙位數成長，即時零售收入年增45%。同時，阿里雲自研算力與平頭哥晶片已在20多個行業、650多家客戶中商業化應用。

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