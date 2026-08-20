恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

中國房地產巨頭恒大集團實際控制人許家印遭中國法院一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；恒大集團及恒大地產分別遭判處人民幣88.2億元（約12.4億美元）及70億元（約9.8億美元）罰金，相關違法所得將繼續追繳。

新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院在北京時間20日對恒大集團、恒大地產及許家印案一審公開宣判，許家印滿頭白髮出庭。法院查明，許家印為恒大集團實際控制人，全面負責集團營運，並管理、控制恒大地產、恒大財富、恒大南昌等多家企業。

法院指出，2016年至2021年間，恒大集團、恒大地產及許家印違反法律規定，以持續、大規模財務造假等方式虛增資產、隱瞞負債，涉及非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要資訊等犯罪。

法院另查明，恒大集團及許家印透過行賄等方式取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金供集團使用，涉及單位行賄、違法發放貸款、違法運用資金等犯罪。許家印還利用恒大地產董事長職務便利，組織財務造假，並以分紅名義侵占公司財產。

法院認定，恒大集團、許家印的行為構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、違法發放貸款罪、欺詐發行證券罪、違規披露重要資訊罪及單位行賄罪；許家印另構成違法運用資金罪、職務侵占罪。恒大地產則構成欺詐發行證券罪。

法院表示，相關犯罪數額特別巨大、情節特別惡劣，造成特別重大經濟損失，社會危害特別嚴重，因此依法嚴懲。依法律及司法解釋規定，退賠損失優先於罰金及沒收財產刑的執行。