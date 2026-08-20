我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

10部高質感古裝劇 「花開錦繡」古韻足、張凌赫代表作得肯定

恒大集團判罰88.2億人民幣 許家印獲無期徒刑

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)
恆大集團、恆大地產等案一審宣判，許家印被判處無期徒刑。(取材自央視)

中國房地產巨頭恒大集團實際控制人許家印遭中國法院一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；恒大集團及恒大地產分別遭判處人民幣88.2億元（約12.4億美元）及70億元（約9.8億美元）罰金，相關違法所得將繼續追繳。

新華社報導，廣東省深圳市中級人民法院在北京時間20日對恒大集團、恒大地產及許家印案一審公開宣判，許家印滿頭白髮出庭。法院查明，許家印為恒大集團實際控制人，全面負責集團營運，並管理、控制恒大地產、恒大財富、恒大南昌等多家企業。

法院指出，2016年至2021年間，恒大集團、恒大地產及許家印違反法律規定，以持續、大規模財務造假等方式虛增資產、隱瞞負債，涉及非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要資訊等犯罪。

法院另查明，恒大集團及許家印透過行賄等方式取得金融機構控制權，違法套取信貸資金、保險資金供集團使用，涉及單位行賄、違法發放貸款、違法運用資金等犯罪。許家印還利用恒大地產董事長職務便利，組織財務造假，並以分紅名義侵占公司財產。

法院認定，恒大集團、許家印的行為構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、違法發放貸款罪、欺詐發行證券罪、違規披露重要資訊罪及單位行賄罪；許家印另構成違法運用資金罪、職務侵占罪。恒大地產則構成欺詐發行證券罪。

法院表示，相關犯罪數額特別巨大、情節特別惡劣，造成特別重大經濟損失，社會危害特別嚴重，因此依法嚴懲。依法律及司法解釋規定，退賠損失優先於罰金及沒收財產刑的執行。

精華 FAQ

  • 深圳市中級人民法院一審判處許家印無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；同時認定其涉案情節特別嚴重，須依法承擔相應刑責。

  • 法院一審判處恒大集團罰金人民幣88.2億元，恒大地產罰金人民幣70億元，且相關違法所得將繼續追繳，退賠損失優先於罰金及沒收財產執行。

  • 法院認定本案涉及非法吸收公眾存款、集資詐騙、欺詐發行證券、違規披露重要資訊、違法發放貸款、違法運用資金、單位行賄及職務侵占等多項犯罪。

上一則

肖戰七夕訪港粵語承諾多來港 尖沙咀萬人「紅海」

延伸閱讀

受賄逾2.61億人民幣 南京市人大常委會原主任龍翔判死緩

受賄逾2.61億人民幣 南京市人大常委會原主任龍翔判死緩
刑事裁定書曝光 「三體宇宙」前CEO許垚殺人案細節揭露

刑事裁定書曝光 「三體宇宙」前CEO許垚殺人案細節揭露
許家印「崩」了東北富二代42億 割韭菜名場面 網友咋舌

許家印「崩」了東北富二代42億 割韭菜名場面 網友咋舌
澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

澳門富商老公陳榮煉入獄 安以軒想動1.9億台灣帳戶二審再吞敗

熱門新聞

視頻中，大爺向同村村民抱怨升學宴冷清，沒收到預期300人的份子錢。（視頻截圖）

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

2026-08-13 06:30
中國東部戰區陸軍官方公眾號發布一組圖片，在「應急資金保障」演練計畫中，準備大量台幣千元鈔。（取材自「人民前線」）

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

2026-08-18 00:39
寧博宇透露，打算先回老家休息一陣子，幫忙賣玉米。(網頁截圖)

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

2026-08-14 21:33
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
香港前財政司司長梁錦松與中國前「跳水皇后」伏明霞的最新全家福，兩兒子的身高已超過爸爸。（取材自小紅書）

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

2026-08-18 21:58
印度學者拍下中國街頭整潔的畫面。(視頻截圖)

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

2026-08-18 08:30

超人氣

更多 >
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王