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11個月來最高 中國青年失業率7月升至17.9%

記者謝守真／即時報導
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中國國家統計局19日發布2026年7月分年齡組失業率數據，當中全國城鎮不包含在校...
中國國家統計局19日發布2026年7月分年齡組失業率數據，當中全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為17.9%，較6月份的14.9%上升3個百分點，亦是該組別失業率連跌3個月後再次回升。(新華社資料照)

中國青年就業壓力升高。中國國家統計局19日公布7月分年齡組失業率，城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率升至17.9%，較6月上升3個百分點，同時為2025年9月以來新高；25至29歲失業率為7.2%，較6月上升0.1個百分點。

據中國國家統計局數據，7月城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.9%，較6月下降0.1個百分點。整體而言，7月中國城鎮調查失業率為5.2%，較6月上升0.2個百分點；今年1至7月城鎮調查失業率平均值為5.2%。

數據顯示，7月城鎮調查失業率出現季節性上升。中國16至24歲青年失業率7月升至17.9%，為2025年8月以來最高；25至29歲失業率則為7.2%，30至59歲失業率為3.9%。與6月14.9%的年度低點相比，7月的16至24歲勞動力失業率上升三個百分點，是去年9月以來新高。

7月正值中國高校（大學）畢業生集中進入勞動市場的時期。根據中國教育部消息，據統計，中國中國2026屆全國普通高校畢業生規模預計1,270萬人，較2025年增加48萬人，另有往屆未就業者、海歸及考研等群體加入夏季求職市場。

針對大學畢業生就業，澎湃新聞提到，中國人力資源社會保障部、中央社會工作部、民政部近日聯合印發「關於優化城鄉社區崗位吸收大學畢業生就業工作的通知」，要求優化城鄉社區崗位吸納高校畢業生就業，並聚焦組織動員、矛盾調解、資源連結及「一老一小」服務等工作，加大相關專業大專院校畢業生招聘力度，原則上所有新招聘崗位全部面向高校畢業生開放。

此前，彭博7月底報導指，中國青年失業率可能正朝三年多前水準攀升。青年失業率通常在6月觸底，但隨更多畢業生進入勞動力市場，夏季晚些時可能大幅上升。彭博估，中國青年失業率未來兩個月可能逼近20%。

報導引述澳新銀行集團經濟學家邢兆鵬預計，隨勞動力「供過於求」加劇，未來兩個月中國青年失業率將逼近20%。他表示，「受周期性和結構性挑戰共同影響，就業壓力仍在加大」，主要因素包括內需疲軟及AI在職場中的應用。

精華 FAQ

  • 根據中國國家統計局公布數據，7月城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率升至17.9%，較6月上升3個百分點，並創下近11個月以來新高。

  • 7月中國城鎮調查失業率為5.2%，較6月上升0.2個百分點；今年1至7月平均值也為5.2%。官方指出，這一變化帶有明顯季節性，與暑期求職潮有關。

  • 報導提到，7月正值大學畢業生集中進入職場，加上往屆未就業者、海歸與考研轉求職者湧入市場，形成供過於求；同時內需疲軟與AI應用也加重就業壓力。

失業率 勞動力

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