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75歲王石體能驚人被造謠「換心」 他無奈脫衣證明

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王石長年投入登山、滑雪、帆船等極限運動，曾完成「7＋2」挑戰，也就是登頂七大洲最...
王石長年投入登山、滑雪、帆船等極限運動，曾完成「7＋2」挑戰，也就是登頂七大洲最高峰，並徒步抵達南北極，在全球極限運動愛好者中頗具知名度。(視頻截圖)

75歲還能跑、能拉、能扛重量，萬科創始人王石近年頻繁投入高強度運動，卻也因此成為網路謠言的另類主角。近日一段海邊對話影片曝光，王石談起多年來圍繞自己的各種傳聞，其中最離譜的一項竟是「身體這麼好，是因為換了年輕人的心臟」；對此他無奈表示，自己甚至曾在換衣服時刻意露出前胸、後背，證明身上沒有大型手術留下的傷疤，沒想到仍有人反駁「現在醫學進步，手術可以不留疤」。

面對這種怎麼解釋都有人不信的情況，王石如今選擇用另一種方式回應。他近年頻繁參加HYROX等公開體能賽事，讓自己的身體狀況直接接受眾人檢驗。據相關資料，王石今年已參加多站HYROX賽事，並在上海、杭州、成都等站的年齡組取得佳績，甚至曾以約1小時38分完成賽事並拿下組別冠軍。

王石笑談，比賽期間，他曾被攝影機捕捉到一張表情極度痛苦的「痛苦面具」，照片在網路流傳後，又引起網友議論，有人甚至留言調侃「禁止虐待老人」。王石則解釋，當時只是汗水流進眼睛，導致表情看起來特別猙獰，並非身體出了問題。

除了「換心」傳聞，王石還曾遭遇另一個更誇張的說法，就是當年登頂珠峰並非靠自己完成，而是「被人抬上去」。對此，他也以自己的登山經驗幽默反駁，指出在海拔8000公尺以上的環境，連人倒下後都很難被拖下山，更不用說被人抬著登頂，根本不符合實際情況。

事實上，王石長年投入登山、滑雪、帆船等極限運動，曾完成「7＋2」挑戰，也就是登頂七大洲最高峰，並徒步抵達南北極，在全球極限運動愛好者中頗具知名度。

對於王石的「75歲還能這樣拚」，有人佩服表示「75歲這個體能真的不是一般人能比」、「與其解釋，不如直接上賽場」、「跑成這樣還有人說換心，真的太會編」。也有人認為，公眾人物難免受到放大檢視，「只要自己活得健康，別人愛怎麼說就怎麼說」。

精華 FAQ

  • 因為他75歲仍保持驚人體能、頻繁參與高強度運動，網路上出現不少誇張傳聞，其中最離譜的是有人說他身體好是因為「換了年輕人的心臟」。

  • 他曾在換衣時刻意露出前胸和後背，想證明自己沒有大型手術留下的疤痕，但仍有人以「現代醫學可不留疤」反駁，讓他感到無奈。

  • 他持續參加HYROX等公開體能賽事，並在上海、杭州、成都等站的年齡組拿下佳績，還曾以約1小時38分完賽並奪得組別冠軍。

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